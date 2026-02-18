Neues ARPG von ehemaligen Diablo-Entwicklern startet die Demo auf Steam, lässt euch eine ganze Siedlung bauen

Neues ARPG von ehemaligen Diablo-Entwicklern startet die Demo auf Steam, lässt euch eine ganze Siedlung bauen

Die neue Konkurrenz für Diablo wagt den nächsten Schritt. Auf Steam gibt es jetzt eine Demo von Darkhaven, dem neuen ARPG von einigen ehemaligen Diablo-Entwicklern.

Was ist Darkhaven? Darkhaven ist ein Action-RPG in einer düsteren Fantasy-Postapokalypse. Ihr werdet in die gefährliche Welt geschickt und müsst zum Helden heranwachsen, während ihr Invasionen aus den Rissen der Realität bekämpfen müsst. Die Demo ist jetzt auf Steam verfügbar.

Wer sind die Entwickler? Hinter Moonbeast Productions stecken viele der ehemaligen Entwickler von Diablo und Diablo 2. Unter anderem ist auch Erich Schaefer dabei, der früher als Art Director für Diablo gearbeitet hat und später der Projektleiter von Diablo 2 wurde.

Hier seht ihr den Trailer zu Darkhaven:

Darkhaven: Das neue Action-Rollenspiel ehemaliger Macher von Diablo hat jetzt einen Namen
Darkhaven hat gleich mehrere Besonderheiten

Was macht Darkhaven so besonders? Darkhaven möchte sich deutlich von der Konkurrenz abheben und hat gleich mehrere Besonderheiten, mit denen die Entwickler werben:

  • Die Welt kann verändert werden, indem das Terrain zerstört wird
  • Inseln, Brücken und ganze Siedlungen können gebaut werden
  • Ein Kampfsystem, bei dem ihr springen, klettern, ausweichen und euch taktisch positionieren könnt, um einen Vorteil gegenüber den Monstern zu erhalten
  • Keine klassischen zufälligen Schlauchlevel, sondern eine zusammenhängende Spielwelt aus Biomen

Auch an Modder haben die Entwickler von Darkhaven gedacht und möchten einen Editor ins Spiel integrieren. Damit sollt ihr in Echtzeit eigene Items, Monster, Klassen und Quests erstellen. Das kann so weit gehen, dass ihr ein eigenes von euch kreiertes Regelwerk entwerfen könnt.

Was ist in der Demo enthalten? Auf der Steam-Seite der Demo befinden sich einige Infos zu der Testversion von Darkhaven. Laut den Entwicklern gibt es kein festes Ende der Demo, allerdings wird der Charakterfortschritt ab Level 8 angehalten.

Des Weiteren gibt es in der Demo eine Klasse mit 6 verfügbaren Skills. Als letzte Besonderheit der Demo gibt es ein Weltereignis, das ihr auslösen könnt, solltet ihr den Hauptquests folgen. Dieses Ereignis soll eure Welt komplett verändern.

Ob sich Darkhaven schließlich gegen Diablo durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Am 12. Februar hat Blizzard nach 26 Jahren eine neue Klasse zu Diablo 2 gebracht. Mit dem Shadowdrop der Erweiterung „Reign of the Warlock“ für Diablo 2: Resurrected, hat das Remake den Hexenmeister als Klasse erhalten. Auch MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat nach 4 Jahren sofort den Download gestartet: Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte

Quelle(n): store.steampowered.com
Mit 2 wichtigen Features will Valve neue Spieler für ihren MOBA-Shooter auf Steam gewinnen

Falls ihr noch ein Steam Deck wollt, dann solltet ihr euch beeilen

Ein Vampir-Game auf der PS5 spielt in einem Leipziger Goth-Nachtclub, ist auf Steam ein Geheimtipp

Ein offizielles Artwork zu Diablo 2: Resurrected

Fans von Diablo 2 verteidigen nach starkem Start auf Steam den Preis des neuen DLCs: „Ein Schnäppchen“

