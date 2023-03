Ein Engel hat 90 % der Menschen in Diablo 3 getötet, begeistert damit Fans für Diablo 4

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Open Beta findet vom 24. bis 26. März statt, für Vorbesteller ebenfalls am Wochenende vom 17 bis 19. März. Wenn ihr euer Wissen zur Story testen wollt, haben wir hier ein Quiz für euch vorbereitet:

Schon zuvor hat Blizzard ein wenig Konkurrenzdenken geschürt und sich die Spieler in „Team Inarius“ und „Team Lilith“ aufteilen lassen. Ob ihr am Ende tatsächlich entscheiden könnt, ob ihr dem Engel oder der Dämonin folgt, muss sich noch zeigen.

Ich bin auch neugierig, ob die Nephalem wieder einen Auftritt haben, da sie am Ende von Reaper of Souls zu sehen sind, wie sie ihre volle Macht erlangen. Die Ambiguität hinter Tyraels Ansprache deutet an, dass sie böse werden könnten.

Mich interessiert, wie die Auswirkungen von Malthaels Aktionen in die Welt passen. Die Trailer zeigen eine wirklich verwüstete Welt und Menschen im Elend, was den Ton für ein „postapokalyptischs“ Diablo-Spiel bestimmt, grimmig und hart wie Diablo 1.

In einem Thread auf reddit erklärt ein Nutzer, dass dieser Teil der Story eines der Dinge sei, die ihn „am meisten begeistert“. Dutzende Kommentare diskutieren darüber, stimmen zu und freuen sich darauf, was diese Entwicklung für Diablo 4 bedeutet.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Dieses „Detail“ ist der direkte Grund für alles, was nun in Diablo 4 passiert. Fans sind begeistert davon, dass die Story von Diablo 3 nicht einfach nur brutal klang, sondern tatsächlich Auswirkungen hat.

Wie sind so viele Menschen gestorben? Mit der Erweiterung Reaper of Souls endete Diablo 3 damals. Der ehemalige Erzengel Malthael hat ein mächtiges Artefakt, den Schwarzen Seelenstein, missbraucht, um gegen die Höllen loszuziehen.

Insert

You are going to send email to