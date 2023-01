Die Story von Diablo kurz erklärt – Was ihr wissen müsst, bevor Diablo 4 kommt

Im Sommer 2023 erscheint mit Diablo 4 endlich der lang erwartete nächste Teil der beliebten Reihe. Aber was passiert da eigentlich und wie kam es dazu? MeinMMO erklärt euch die Story von Diablo 4 bisher und fasst für euch zusammen, was bisher passiert ist.

Was finde ich hier? In diesem Artikel findet ihr eine Zusammenfassung aller Infos, die wir zur Story von Diablo 4 kennen sowie Hintergründe zu den beiden Protagonisten Lilith und Inarius. Da wir Diablo 4 selbst noch nicht spielen konnten, ist der Artikel praktisch spoilerfrei – jedes erwähnte Detail sollte schon jetzt bekannt sein.

Zuvor erklären wir euch aber, wie es überhaupt zu der ganzen Handlung in Diablo 4 gekommen ist und fassen dazu kurz die vorhergehenden Spiele zusammen. Wollt ihr die Story nachverfolgen, wäre die Reihenfolge der Spiele:

Diablo + DLC Hellfire

Diablo 2 + DLC Lord of Destruction

Diablo Immortal

Diablo 3 + DLC Reaper of Souls

Mit Diablo 2: Resurrected erschien 2021 ein Remaster des Spiels, das ihr mit besserer Grafik und neuen Updates, sonst aber fast deckungsgleichen Inhalten erleben könnt.

Die vorigen Teile müsst ihr übrigens nicht gespielt haben, um Spaß an Diablo 4 zu haben. Diablo ist unter anderem deswegen so beliebt und erfolgreich, weil das Spielprinzip von Looten und Leveln eingängig und zeitlos ist. Ihr müsst nicht viel wissen, außer, wem ihr auf die Glocke hauen sollt für ein besseres Item.

Die Reihe ist mittlerweile über 26 Jahre alt und wird neben den Spielen von Büchern, Comics und mehr begleitet. Wir verzichten weitgehend darauf, alle Quellen genau zu erklären und beschränken uns darauf, euch nur die fürs Verständnis wichtigen Details zu liefern, damit die Übersicht gewahrt wird.

In unserem Special findet ihr alle Infos zu Diablo 4. Im Video zeigen wir euch den aktuellen Stand:

Die Story bisher – Was ist vor Diablo 4 passiert?

Im Zentrum der Handlung von Diablo steht ein niemals endener Krieg. Im „Ewigen Konflikt“ versuchen Himmel und Hölle, die Herrschaft über den Weltenstein zu erlangen. Dieses Artefakt ermöglicht es, neue Welten zu schaffen und zu formen.

Den Erzengeln stehen dabei die drei Großen Übel Mephisto, Baal und Diablo, der Namensgeber der Spielereihe, als Feinde gegenüber. Sie stecken hinter den Machenschaften und Tragödien, die sich in den Games abspielen.

Die Story von Diablo 1: Zum Start des ersten Spiels ist Diablo, der Herr des Schreckens, in einem Seelenstein eingesperrt. Er schafft es aber, den Erzbischof Lazarus zu verderben und über diesen indirekt Leoric, den König von Tristram sowie später dessen Sohn Albrecht.

Albrecht wird der Seelenstein eingepflanzt, wodurch sich in diesem Diablo manifestiert. Tristram wird von Dämonen überrannt, Leoric wird wahnsinnig und schlachtet seine Untergebenen ab. Die Helden besiegen Diablo schließlich, entfernen den Seelenstein aus Albrechts Stirn und tragen ihn selbst, um die Welt vor dem Übel zu schützen. Er wird zum „Dunklen Wanderer“.

Die Story von Diablo 2: Der Dunkle Wanderer verliert die Kontrolle über den Seelenstein. Diablo versucht, seine dämonischen Brüder Baal und Mephisto, ebenfalls Anführer der Höllen, und schließlich sich selbst zu befreien, was auch gelingt. Neue Helden verfolgen den Wanderer und besiegen die drei Großen Übel.

Dabei wird jedoch der im Berg Arreat eingeschlossene Weltenstein korrumpiert und schließlich vom Engel Tyrael zerstört. Die Splitter verteilen sich auf ganz Sanktuario.

Die Story von Diablo Immortal: Skarn, ein neuer Dämon und Diener Diablos, sucht nach den Splittern des Weltensteins, um Diablo zurückzubringen. Er will so den Ewigen Konflikt wieder entfachen. Das Ende der Story ist aber bisher noch nicht bekannt.

Ihr findet in unserem Special die Story von Diablo Immortal in 3 Minuten erklärt. Im Video zeigen wir euch die Inhalte des Spiels:

Die Story von Diablo 3: Tristram wird wieder von dem Bösen angegriffen und Helden helfen, das Land zu befreien. Dazu unterstützen sie Deckard Cain, einen mächtigen Zauberer (ein “Horadrim”), und dessen Nichte Leah. Ziel ist es, den Schwarzen Seelenstein zu finden, ein Artefakt, das die Seelen aller Übel binden soll.

Leahs Mutter, Adria, ist eine Anhängerin Diablos und hat in ihrer Tochter die Essenz vom Lord des Schreckens eingepflanzt. Nachdem der Schwarze Seelenstein wiedererlangt wird, verwandelt Adria Leah in einen neuen, noch stärkeren Diablo, der die Himmel angreift. Die Helden besiegen ihn.

Malthael, der ursprünglich der Engel der Weisheit war, entscheidet dann, selbst etwas zu tun und will den Schwarzen Seelenstein nutzen, um die Übel einzufangen. Die Macht des Steins korrumpiert ihn und die Hohen Himmel aber.

Malthael wird zum Engel des Todes, der nahezu die gesamte Menschheit auslöscht und die Helden müssen ihn besiegen. Dabei wird der Schwarze Seelenstein zerstört und die Seelen der Übel sind vermeintlich wieder frei:

Worum geht es in Diablo 4?

Diablo 4 spielt mehrere Jahrzehnte nach Diablo 3. Die Engel des Himmels und die Dämonen der Hölle kämpfen in einem niemals endenden Krieg und unzählige Menschen fallen dabei als „Kollateralschaden.“

Auf der Suche nach so etwas wie Führung bilden sich Kulte in der Welt, die vor allem dem Engel Inarius dienen. Allerdings taucht auch die Dämonin Lilith wieder auf und schafft es, einige Menschen auf ihre Seite zu ziehen.

An diesem Punkt setzt Diablo 4 an. Als Held kommt ihr früh mit beiden Kulten in Berührung und sollt vorerst einmal Lilith verfolgen, um ihre vermeintlich düsteren Pläne zu verhindern.

Wer ist Lilith?

Lilith ist die Tochter von Mephisto, die sich im Ewigen Konflikt nicht mehr beteiligen will. Sie sieht in dem Krieg und dem stetigen Bekämpfen der immer gleichen Gegner keinen Sinn mehr und sucht nach einem Ausweg.

Noch während des Kriegs nimmt Lilith aber einen Gefangenen, den Engel Inarius, der überraschenderweise ihre Ansichten teilt. Die beiden schmiedeten ein Bündnis und stehlen den Weltenstein, um den sich Dämonen und Engel streiten.

Mit der Macht des Steins erschaffen sie die Welt Sanktuario, auf der die Diablo-Reihe bis heute spielt. Durch den Diebstahl des Weltensteins kommt der Ewige Konflikt aber zum Erliegen und kurz darauf richtet sich die Aufmerksamkeit der beiden Parteien auf das neu erschaffene Sanktuario.

Lilith und Inarius verlieben sich schließlich sogar ineinander und nachdem sie Sanktuario erschaffen haben, zeugen sie gemeinsam Kinder: die ersten Nephalem, mächtige Wesen, deren Nachfahren wir heute in Diablo spielen.

“Mama und Papa” haben allerdings auch eigene Pläne mit den mächtigen Nephalem und benutzen sie teilweise für ihre eigenen Zwecke, wodurch das Vertrauen vor allem der mächtigeren Nephalem zerstört wird.

In unserem Special erfahrt ihr alle Infos zu Lilith im Detail. Das neuste Cinematic zeigt die beiden “Liebenden”, wie sie sich nach Ewigkeiten wieder begegnen:

Wer ist Inarius?

Der Engel Inarius ist ein ehemaliger Erzengel der Hohen Himmel, der bei einer Schlacht verwundet und gefangengenommen wurde. In Gefangenschaft beschwert sich Inarius über den Ewigen Konflikt und dessen auswegloses Ende und stößt damit bei Lilith auf offene Ohren.

Da Nephalem stärker sind als Engel und Dämonen alleine und ihre Existenz selbst von Himmel und Hölle als Frevel gesehen wird, entbrennt ein neuer Krieg, der Sanktuario vernichten soll. Um das zu verhindern, erwägt Inarius den Genozid an seinen eigenen Kindern.

Wir erklären euch in unserem Artikel genauer, wer Inarius eigentlich ist.

Lilith verhindert das, tötet aber aus Wut sämtliche Engel und Dämonen, die ihr und Inarius geholfen haben. Inarius verbannt sie und entscheidet sich dazu, die Macht der Nephalem so sehr zu dämpfen, dass Sanktuario für Himmel und Hölle uninteressant wird. Diejenigen Nephalem, die sich wehren, werden vernichtet.

Während die Nephalem über die Zeit zu Menschen wurden, bis Lilith in einem von ihnen wieder die Macht der Nephalem erweckt. In der Folge bricht ein Krieg aus, bei dem Inarius gefangengenommen und in den Höllen gefoltert wird.

In Diablo 4 ist Inarius aber wieder frei, ebenso wie Lilith. Hier setzt die Story an und ihr werdet beim Spielen herausfinden, was genau Sache ist. Das wird allerdings seine Zeit dauern:

