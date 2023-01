Theorie behauptet, Diablo taucht in Diablo 4 auf – Aber das wäre ein riesiger Fehler

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus freut sich auf das kommende Diablo 4. Allein die Vorstellung von Lilith vor Jahren sorgte für Vorfreude, die bis heute anhält. Auch unter Fans erwarten viele das Spiel und knobeln, was wohl alles kommen könnte. Eine Theorie wird gerade diskutiert.

In einem winzigen Thread auf reddit erklärt der Nutzer Tesdey, dass er zu wissen glaubt, dass der Herr des Schreckens in Diablo 4 auftauchen wird – der namensgebende Diablo persönlich. Der war schon der Chef der Teile 1 bis 3, zumindest in den Haupt-Spielen.

Das Oberste Übel ist aber eigentlich tot, wir haben ihn persönlich getötet. Zugegeben … mehrmals. Irgendwie kehrt Diablo immer wieder zurück. Die einzige Ausnahme bisher war Diablo Immortal, in dem der große Oberschurke Skarn ist, zumindest bisher.

Jetzt, in Diablo 4, wurden schon 2 andere große Charaktere vorgestellt: Lilith, die Mutter aller Nephalem, und Inarius, der gefallene Engel, der im neusten Trailer ausgiebig vorgestellt wurde.

Genau hier setzt Tesdey an. Der Nutzer erklärt, er habe tagelang über die Theorie nachgedacht und will nun wissen, dass Diablo wiederkehrt – und auch, wie er es anstellt.

Lilith wurde schon im Reveal-Trailer gezeigt und hat mich damals absolut gefesselt:

Theorie: Das alles ist Diablos Plan … schon wieder

Nach allem, was wir bisher wissen, sind Inarius, oder zumindest seine Anhänger, erst einmal unsere Verbündeten und offenbar diejenigen, die wir unterstützen. Ein Kirchen-ähnlicher Kult wurde um den Engel erschaffen und er kämpft gegen die böse Lilith.

Lilith soll, so die Theorie von Tesdey, in Besitz von Diablos Schädel sein, der ihr Macht verleiht und die Rückkehr des Obersten Übels verhindert. Das Gleiche versucht schon Skarn in Diablo Immortal.

Wir helfen also Inarius dabei, Lilith zu besiegen, wodurch der Engel selbst zu mehr Macht kommt. In dem theoretischen Plottwist wird der aber jetzt größenwahnsinnig und versucht, Sanktuario zu „läutern“, ergo alle Nephalem zu vernichten.

Wieder müssen wir ran und machen dem Geflügel den Garaus. Darauf soll Diablo laut Theorie gewartet haben. Mit den beiden größten Bedrohungen ausgeschaltet und den potentiellen Splittern des Weltensteins, die dadurch freigesetzt werden, kann sich Diablo befreien und BÄM! – Neuer Endboss.

Ich persönlich halte das ebenfalls durchaus für wahrscheinlich. Zumindest für einen DLC würde sich so eine Story eignen und nicht allzu sehr von klassischen Diablo-Erzählungen unterscheiden. Dort passierte so etwas schon öfter. Aber es wäre ein Fehler, wenn Blizzard sich hier auf alte Muster beruft.

Der Chef erklärte bereits früher, dass Diablo 4 sich der besten Features aus vorigen Teilen bedient. Bei der Story wäre das aber fatal, denn hier schlummert so viel Potential. Das ist der aktuelle Zustand:

Diablo ist tot – Lasst Lilith und Inarius leben

Die Diablo-Reihe verfolgt ein scheinbar klares Schema von Gut und Böse, das man als Spieler zumindest oberflächlich klar zuordnen können soll. Engel sind gut, Dämonen sind böse, also hauen wir den fiesen Möps auf’s Maul.

Diablo hat das als Gegenspieler immer sehr klar gemacht. Der Oberschurke hatte irgendwie nur Schrecken, Tod und Zerstörung im Kopf und wurde auch nicht müde, das zu erwähnen. Für stumpfes Hack’n’Slay-Gameplay perfekt, schließlich will man nicht nachdenken, wem man da eigentlich gerade den Kopf abschlägt.

Die Wirklichkeit ist aber nicht so eindeutig. Engel können aus moralischer Sicht durchaus böse sein, oder zumindest bereit, Leben für ihr Ziel zu opfern. Das sah man schon an Malthael in Diablo 3 oder, geschichtlich viel früher, eben an Inarius. Und auch an Lilith.

Diablo bietet von der Story her eine viel größere Tiefe, als das Gameplay erst einmal vermuten lässt. Und Diablo 4 soll das doch auch bitte nutzen:

Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal

Ich mag Diablo, die Reihe wie auch den Charakter. Die weibliche Form aus Diablo 3 nutze ich sogar als Avatar im Battle.net und der Lord des Terrors war einer meiner Mains in Heroes of the Storm. Aber Diablo als Charakter ist auserzählt – aus meiner Sicht.

Lilith und Inarius bieten dagegen so großes Potential, das man nicht verstreichen lassen sollte. Aber taucht Diablo so auf, wie die Theorie behauptet, wären der Engel und die Dämonin direkt “verbrannt”, ohne überhaupt voll entfaltet zu werden.

Eigentlich müssten wir Lilith helfen wollen

Ein kleiner Exkurs in die Geschichte erklärt, warum Inarius und Lilith mehr verdienen als „nur“ 4 Kapitel (oder weniger) in einem neuen Diablo-Teil. Inarius und Lilith sind für die gesamte Welt verantwortlich. Sie haben Sanktuario und die Nephalem erschaffen. Ohne sie wären wir gar nicht diese mächtigen Haudraufs, die wir heute spielen dürfen.

Inarius erkannte darin eine Gefahr und wollte die Nephalem auslöschen. Lilith wollte ihre Kinder beschützen. Rein geschichtlich betrachtet, müssten wir uns also eigentlich mit Lilith verbünden wollen und Inarius stürzen.

In unserem Special findet ihr alles, was ihr über Lilith wissen müsst. Das neuste Cinematic mit der Dämonendame und ihrem Engels-Geliebten seht ihr hier:

Zugleich wollten beide die Nephalem aber auch für die Verfolgung ihrer eigenen Ziele missbrauchen. Sie spinnen ihre eigenen Intrigen und wie viel echte Zuneigung oder Angst wirklich aus ihnen spricht, lässt sich kaum sagen.

Lilith und Inarius haben so viele Facetten, dass sie es verdienen, sie alle ausführlich zu beschreiben. Ein Spiel alleine wird den beiden nicht gerecht.

Geschichtlich haben sie für die Erschaffung der Welt von Diablo mehr getan als der namensgebende Lord des Schreckens. Auch, wenn das Haupt-Spiel mindestens 180 Stunden bis Max-Level dauert, steckt hier genug Potential für mehr Storys dahinter. Fraktionskriege, neue Features, irgendetwas in der Art.

Diablo selbst würde wohl ohnehin keiner vermissen. Wer Diablo fürs Gameplay zockt, dem wird vermutlich egal sein, wem er da eins auf die Mütze gibt, wenn er überhaupt die Mob-Namen liest. Aber Lore-Nerds wie mich würden solche Details in der Story entzücken. Hoffen wir einfach, dass die Fan-Theorie falsch liegt.

