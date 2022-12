Diablo 4 ändert das Profilbild auf Twitter – Jetzt rätseln Fans, ob ein neuer Charakter gezeigt wird

Der Twitter-Account von Diablo 4 ändert sein Profilbild. Wer könnte die geheimnisvolle Person sein? Die Spieler diskutieren aufgeregt, denn bald könnt ein wichtiger Termin für Diablo-Fans kommen.

Zu Diablo 4 sind noch wenig Informationen bekannt und immer wieder kommen Neuigkeiten zum Vorschein. Über gelaktes Gameplay zu Diablo 4 wird schon angeregt diskutiert, obwohl eigentlich niemand über die Beta sprechen durfte.

Nun sorgt ein neues Bild für Aufsehen unter den Fans von Diablo. Wird da ein neuer Charakter aus Diablo 4 gezeigt? MeinMMO erklärt, was dahinter steckt.

Diablo 4: Alles zu Release, Klassen, Beta und Gameplay

Neues Profilbild auf Twitter und Facebook lässt Spieler diskutieren

Was sieht man genau? Der offizielle Twitter-Account von Diablo hat sowohl das Profilbild als auch den Hintergrund geändert. Das Gleiche ist auch auf Facebook passiert.

Auf dem neuen Bild sieht man eine Figur, die eine rote Robe trägt. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. In der linken Hand trägt die Person eine Laterne, von der ein geheimnisvolles Symbol ausgeht. Hier erkennt man einen Kelch, über dem sich eine leuchtende Sonne befindet. Jetzt fragen sich viele Spieler: Wer könnte das wohl sein?

Darüber diskutieren die Spieler: Einige vermuten, dass sich hinter der Robe Inarius verstecken könnte, ein Engel. Inarius führte einmal den „Angiris Rat“ an, verließ aber die „Hohen Himmel.“ Lilith, die in Diablo 4 eine große Rolle spielen sollt, tat sich mit ihm zusammen und erschuf die Welt Sanktuario und die Nephalem. So schreibt jemand (via reddit.com):

Könnte dieses neue heilige Symbol also das Logo der Kathedrale des Lichts sein, die Inarius einst leitete? Und was, wenn er in der Gestalt des „Verschleierten Propheten“, der die Kathedrale des Lichts anführt, derselbe ist wie der Prophet, der die Gruppe der D3-Zauberin [gemeint ist die Zauberin aus Diablo III] anführte?

Die Tatsache, dass die gezeigte Person anscheinend keinen physischen Kopf besitzt, soll für viele darauf hindeuten, dass die gezeigte Person auf jeden Fall ein Engel sein müsse. Denn so werden Engel in Diablo normalerweise dargestellt, wie sich auch an Auriel oder Tyrael sehen lässt. Eine Garantie gebe es aber noch nicht, da Blizzard das Bild bisher noch nicht kommentiert hat.

Viele glauben jedoch, dass es in wenigen Tagen wichtige Neuigkeiten zu Diablo 4 geben könnte.

Community vermutet große Ankündigung am 8. Dezember 2022

Worauf warten die Fans? Die Community glaubt, dass mehr hinter dem Tweet und den Änderungen des Profils stecken könnte. Denn am 8. Dezember 2022 sind die „Game Awards.“

Das ist ein Event, bei dem die besten Spiele des Jahres mit Preisen ausgezeichnet werden. Außerdem werden neue Spiele vorgestellt und Ankündiungen gemacht. Viele hoffen jetzt darauf, dass Blizzard die „Game Awards“ dazu nutzen könnte, weitere Infos zu Diablo 4 vorzustellen, darunter ein konkretes Release-Datum. Weitere Informationen zu den Gerüchten findet ihr hier auf MeinMMO:

Insider sagt, ihr könnt Diablo 4 noch 2022 kaufen – Lag bisher mit allem richtig