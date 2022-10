Diablo 4: Auch nach 12 Tagen sind 5 Stunden geheimes Gameplay noch online – Zehntausende haben es gesehen

Bei Diablo 4 bekommt Blizzard einen Gameplay-Leak aus der Beta wohl einfach nicht aus dem Netz. Seit dem Abend des 19.10. sind etwa 5 Stunden Gameplay auf einer französischen Filesharing-Seite zu sehen. Das Gameplay ist noch immer online. Mit russischen und chinesischen Interface-Menüs zeigen Nutzer das eigentlich streng vertrauliche Material.

Was ist da bei Diablo 4 los?

Offenbar läuft seit einigen Wochen eine geschlossene Beta zum neuen Diablo IV von Blizzard.

In der Öffentlichkeit darf niemand über diese Beta sprechen, die Teilnehmer haben wohl ein NDA unterschrieben.

Aber seit dem 19.10. ist ein Leak von etwa 5 Stunden Gameplay im Netz und Blizzard bekommt das entweder nicht weg oder hat es noch gar nicht auf dem Radar.

Leak zu Diablo 4 hat bereits fast 50.000 Downloads erzeugt

Was ist das für ein Gameplay? Das Gameplay liegt auf der Webseite gofile.io und umfasst 4.8 Gigabyte an Daten: Es sind 4 Videos mit der Überschrift „Diablo 4 Beta Live“ (via gofile.io).

Zu sehen ist rohes Gameplay ohne große Schnitte: Das Interface hat chinesische und russische Schriftzeichen.

Laut Angaben der Seite wurde eine der Dateien bereits über 18.000 Mal heruntergeladen – wie oft das Video auf der Seite live gesehen wurde, weiß man nicht. In der Summe sollen die Gameplay-Leaks über 48.000 Mal heruntergeladen worden sein.

Was ist das Problem? Von anderen Quellen wie Twitter, Twitch oder YouTube kann Blizzard diese Inhalte per Copyright-Strike leicht löschen lassen. Bei reddit sind die Moderatoren hinterher, geleaktes Gameplay zu entfernen.

Doch Gofile.io ist eine, nach eigenen Angaben, „freie und anonyme Plattform, um Daten zu teilen“.

Laut den Bedingungen der Webseite ist zwar auch dort das hochgeladene Material eigentlich gegen die Richtlinien, weil es offenbar einen Bruch von Verschwiegenheitsklauseln (NDA) darstellt (via gofile.io). Die Seite hat ihren Sitz in Frankreich – aber aus irgendeinem Grund scheint Blizzard noch nicht gegen den Leak vorgegangen zu sein.

Wie wird das Gameplay diskutiert? Generell wird Diablo 4 aktuell gelobt. Ein Nutzer, der das Gameplay gesichtet hat, sagt (via reddit):

Der Kampf fühle sich gut an – die Animationen und der Sound seien stark

Das Game sei schwierig – Diablo 4 biete offenbar eine gute Balance, Spieler hätten genügend Zeit, um zu reagieren

Das neue Paragon-System sehe gut aus

Allerdings kritisiert der Nutzer auch, der Schaden des Skill-System basiere auf den Waffen und es gäbe keine Runenwörter. Zudem sähe es so aus, als droppten so viele Rare-Items, dass Spieler sie gar nicht erst aufsammeln.

Mehr zu Diablo 4 und den offiziellen Infos über die Möglichkeit haben, das Game selbst zu testen:

