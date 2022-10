Die Beta von Diablo 4 soll gestartet sein – So prüft ihr, ob ihr dabei seid

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

In unserem Special findet ihr alles rund um Release, Klassen, Beta und Gameplay von Diablo 4 in der Übersicht.

Wo kann ich mehr zur Beta erfahren? Die Inhalte der Beta sind unter Verschluss, dürfen also nicht gestreamt werden. In der Vergangenheit hielt das allerdings einige Spieler nicht davon ab, trotzdem Informationen zu leaken. Zuletzt gab es ein 43-minütiges Video mit Gameplay zu Diablo 4 aus der Alpha.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Die Fans unterhalten sich darüber, wer eingeladen wurde und was die Leute tun mussten, um einen Invite zu bekommen. Denn Blizzard will diesmal ganz spezielle Spieler zum Testen haben.

Insert

You are going to send email to