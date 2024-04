Ihr könnt euch in Helldivers 2 jetzt selbst ins Gesicht schießen, wenn ihr eine Waffe mit der falschen Ausrüstung kombiniert

Helldivers 2: Passt auf, denn so macht ihr euch bei Über-Erde so richtig unbeliebt

Die Kombination aus Plasma-Punisher und Schildgenerator-Rucksack ist also eine gute Wahl, wenn ihr gegen Roboter in den Kampf zieht – nur aktuell nicht. Und das, obwohl sie mit dem jüngsten Update sogar einen Buff erhielt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, seht ihr in einem Video auf Reddit:

Im Normalfall solltet ihr einen Schuss mit der Plasma-Punisher auf euer Schild überleben – vorausgesetzt, ihr habt nicht schon Lebenspunkte verloren. Zwei Schüsse in Folge befördern euren Helldiver jedoch ins Jenseits. Ihr solltet aktuell also lieber auf die Kombination verzichten.

Am 29. April 2024 kam in Helldivers 2 der Patch 1.000.300 raus und brachte einige Änderungen am Balancing der Waffen mit. Eine Änderung, die wahrscheinlich nicht von den Entwicklern beabsichtigt ist, betrifft die SG-8P-Plasma-Punisher. Mit dieser könnt ihr euch jetzt selbst ins Gesicht schießen – ob ihr wollt oder nicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to