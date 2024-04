Helldivers 2: Update ändert 24 Waffen und Stratagems – Patch Notes zu 01.000.300

Helldivers 2 hat am 29. April ein neues Update erhalten. Es wurden insgesamt 24 Waffen und Stratagems entweder generft oder gebufft. MeinMMO zeigt euch, was sich ändert.

Die Entwickler von Helldivers 2 versorgen den Koop-Shooter regelmäßig mit neuen Updates. Es gibt neue Kriegsanleihen, die in Form eines Battle Passes neue Waffen und Rüstungen bringen und es gibt regelmäßige Patches, die Bugs fixen und Waffen sowie Ausrüstungen überarbeiten.

Arrowhead nimmt in den Patches gerne großflächig Anpassungen am Balancing vor. Bereits der erste große Balance-Patch von Helldivers 2 sorgte für große Diskussionen in der Community. Jetzt gibt es mit Patch 01.000.300 erneut eine großflächige Überarbeitung vieler Waffen.

Was ändert sich mit dem Patch an den Waffen? Arrowhead hat wirklich sehr viele Änderungen an den verschiedenen Waffen und Ausrüstungen vorgenommen, darunter Buffs und Nerfs. Vor allem die aktuellen Meta-Waffen wurden jedoch generft – darunter die Quasarkanone und die Sickle.

Hier seht ihr eine Auswahl der interessantesten Änderungen an Waffen und Stratagems:

Zusätzlich wurden die Probleme mit dem neuen Luftdetonations-Raketenwerfer behoben. Dieser sollte jetzt zu weniger Teamkills führen, da die Explosion nicht mehr durch nahegelegene Bäume, Steine oder Helldiver ausgelöst wird.

Welche Nerfs fallen besonders auf? Besonders hart hat es die Quasarkanone erwischt. Die war aktuell ein fester Bestandteil der besten Loadouts und sowohl gegen die Käfer als auch gegen die Roboter eine echt starke Waffe.

Die erhöhte Aufladezeit von 5 Sekunden ist dementsprechend ein seher gewichtiger Nerf, vor allem, da die Quasarkanone dadurch weniger flexibel einsetzbar ist.

Mit der Sickle hat es zudem einen der besten Allrounder erwischt. Das Laser-Sturmgewehr, das mit der Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ ins Spiel kam, hat jetzt 3 Kolben weniger. Die Kolben werden ähnlich wie Magazine verbraucht, allerdings nur, wenn ihr zu lange mit der Waffe schießt und sie überhitzt. Wenn ihr beim Schießen auf die Temperatur der Waffe achtet, sollte der Nerf kaum spürbar sein.

Wie wurden die Gegner verändert? Auch an den Gegnern der Helldiver wurden ein paar Änderungen vorgenommen. Sowohl die Roboter als auch die Käfer wurden teilweise leicht überarbeitet. Besonders die Gunships der Automatons sollten jetzt eine noch nervigere Bedrohung darstellen.

Hier sehr ihr eine Auswahl der interessantesten Änderungen:

Ihr solltet jetzt also tunlichst vermeiden, unbedacht mit eurem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte auf gepanzerte Gegner wie Hulks oder Stürmer zu schießen.

Hier findet ihr die vollständigen Patch Notes zu Patch 01.000.300:

Patch Notes zu Patch 01.000.300 (englisch)

General

Armors with armor rating above 100 now also reduce damage on headshots.

Victory poses will now only play for the extracted. (No stolen valor on my ship.)

Primary, Secondary, & Support Weapons

CB-9 Exploding Crossbow Slightly smaller explosion Increased stagger Decreased number of maximum mags from 12 to 8 Increased number of magazines received from resupply from 6 to 8 Slight reduction in ergonomics Muzzle velocity increased

LAS-99 Quasar Cannon Increased recharge time by 5 seconds

BR-14 Adjudicator Full auto is now the default fire mode Reduced recoil Increased maximum mags from 6 to 8 Increased number of magazines received from resupply from 6 to 8 Now placed amongst assault rifles

Laser Cannon Slightly increased damage Slightly reduced damage versus large volume bodies

SG-8P Punisher Plasma Decreased maximum mags from 12 to 8 Increased amount of magazines received from resupply from 6 to 8 Increased projectile speed, but will still keep a similar range Decreased damage falloff on the explosion Now placed in the energy weapons category

ARC-12 Blitzer Increased shots per minute from 30 to 45 Now placed in the energy weapons category

R-36 Eruptor Decreased number of maximum mags from 12 to 6 Explosion damage drops off slightly faster

LAS-16 Sickle Decreased amount of magazines from 6 down to 3 Scythe Increased damage from 300 to 350 Decreased max number of mags from 6 down to 4

Railgun Increased armor penetration in both safe mode and unsafe mode Stagger force slightly reduced

MG-101 Heavy Machine Gun Third person crosshair enabled Diligence Counter Sniper Damage increased from 128 to 140 Ergonomics improved

Diligence Damage increased from 112 to 125

P-19 Redeemer Slight increase in recoil

Peacemaker Increased damage from 60 to 75

Senator Increased damage from 150 to 175 Speedloader added when reloading on an empty cylinder–speeds up reload on empty considerably

Dagger Increased damage from 150 to 200

Liberator Damage increased from 55 to 60

Liberator Concussive Damage increased from 55 to 65

Dominator Damage decreased from 300 to 275

Guard Dog Rover Decreased damage by 30%

Guard Dog Slight increase in damage Burning damage reduced by 15%



Stratagems

Machinegun Sentry Increased health to match other Sentries

Tesla Tower Increased health by 33%

RL-77 Airburst Rocket Launcher Airburst Rocket Launcher will no longer detonate when shot near stratagems (HMG turret, Sentries, Resupplies) and other Helldivers. Reduced proximity radius



Enemies

Balancing adjustments have been made to

Bile Spewer and Nursing Spewers movespeed slightly reduced

Hulks: Force required for them to stagger slightly increased

Hulk Scorcher direct flamethrower damage reduced by 20%

Devastator fire rate slightly increased (only the standard devastator)

Gunships sideways movement slightly increased

Scout strider Riders now less vulnerable to explosions

Fog Generators health and armor increased

Gunship spawners now have a much lower cap on how many gunships they can have active at the same time.

Enemy Patrols

Balancing adjustment to patrol spawning.

Patrol spawning has been increased when there are fewer than 4 players. The fewer the players the bigger the change. For 4 player missions there will be no change compared to before.The biggest noticeable change will be for solo players at higher difficulties.

Gameplay

Made minor level generation improvements to how we distribute locations throughout the mission map. This should improve variation in distance between objectives, and objectives will likely not spawn as far away from each other as often as before.

Added setting in the options menu gameplay section to disable automatic climbing and vaulting while sprinting.

The Spread Democracy mission otherwise known as “raise the flag” can now be enjoyed on higher difficulties for maximum freedom spreading.

When readying up, Helldivers now salute to ensure maximum democratic readiness.

Added ambience to the Tremor planetary hazard to underline the severity so Helldivers can react accordingly

Shots that ricochet from heavy armored enemies will now properly hit the Helldiver who fired them. Trigger discipline is highly recommended.

Fixes

Fixed crash that could occur when host abandoned mission with squad.

Fixed crash that could occur if a player tried to enter an occupied EXO-45 Patriot Suit.

Fixed crash that could occur for all players after or during mission results screen.

Fixed crash that could occur after shooting from the EXO-45 Patriot Suit’s rocket launcher.

Fixed crash that could occur for all players apart from the one that rejoined the ongoing mission with different armor and got reinforced.