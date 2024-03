Helldivers 2 Warbond: Cutting Edge – Update bringt neue Waffen und Rüstungen

Helldivers 2: Säuretitan besiegen – So eliminiert ihr den gigantischen Käfer am effektivsten

Was können die neuen Waffen? Der Trailer zu der Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ gab uns bereits eine erste Vorstellung, was die neuen Waffen können.

Was ist Warbond: Cutting Edge? Das ist eine Art kostenloser Battle Pass, in dem ihr eure Medaillen ausgeben und dafür Waffen, Rüstungen und Umhänge freischalten könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to