Helldivers 2: Säuretitan besiegen – So eliminiert ihr den gigantischen Käfer am effektivsten

Sollte der Schienenkanonen-Schlag den Säuretitan nicht direkt eliminieren, bricht stattdessen die Panzerung des Käfers an dem Punkt, an dem er getroffen wurde. Dort könnt ihr ihm jetzt Schaden zufügen. Idealerweise schießt ihr nun mit der Railgun oder der Automatischen-Kanone auf die ungeschützte Stelle, um ihn möglichst schnell auszuschalten.

Woran erkennt ihr Säuretitanen? Säuretitanen sind die aktuell größten Terminiden, denen ihr in Helldivers 2 begegnen könnt. Ihr erkennt sie an ihren langen, dünnen und gepanzerten Beinen. Auf der Unterseite ihres sonst gräulichen Körpers haben sie einen grünen Säurespeicher, auf der Oberseite sind sie massiv gepanzert.

