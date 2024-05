Helldivers 2: Pirscher töten – So eliminiert ihr die tödlichen Terminiden

In Helldivers 2 gibt es eine Sorte von Terminiden, die tödlich, flink und nervig zugleich sind: die Pirscher. Diese Biester verstehen kein Spaß und deshalb solltet ihr auch kein Mitleid haben, wenn ihr sie vernichten wollt. Wir zeigen euch die beste Möglichkeit, Pirscher zu finden und zu töten.

Die Pirscher oder auch Stalker genannt, sind lästige Biester auf Planeten, die von Terminiden befallen sind. Diese Kreaturen sind ausgewachsene Jäger, besitzen dieselben Talente wie sie und können zudem noch mit ihrer Umgebung verschmelzen, um sich zu tarnen. Sie verfolgen euch auf Schritt und Tritt und geben erst auf, bis ihr ihre Nester vernichtet habt.

Helldivers 2 bietet täglich neue Befehle, in denen ihr Medaillen verdienen könnt. Ein Auftrag kann beispielsweise sein, Pirscher auszuschalten. Wir zeigen euch Tipps, wie das am effektivsten geht.

Helldivers 2: Die Demokratie braucht euch! Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Pirscher in Helldivers 2 töten – So findet ihr sie

So findet ihr die Pirscher: Die Pirscher in Helldivers 2 lassen sich nur in den gelben Sektoren der Terminiden finden. Nutzt dazu die Weltkarte und wählt eine Operation auf einem von Terminiden verseuchten Planeten aus.

Seid ihr gelandet, müsst ihr euch nur noch durch das verseuchte Terrain bewegen, denn, ihr müsst Pirscher nicht suchen, sie werden euch finden. Pirscher besitzen eigene Nester, die von Leichen übersät sind. Wenn ihr in der Nähe solcher Nester seid, kriechen sie aus diesen hervor und jagen euch so lang, bis ihr tot seid.

Wegrennen bringt also nichts, ihr müsst sie töten. Wählt also für die Jagt nach Pirschern Missionen aus, in denen ihr viel auf der Map erkunden müsst. Seid ihr dann auf einen Pirscher gestoßen, müsst ihr herausfinden, woher sie kommen, denn sie spawnen solange, bis ihr Nest zerstört wurde. So könnt ihr sie prima abfarmen.

So sehen die Pirscher in Helldivers 2 aus:

Um sie zu töten, solltet ihr lieber eine starke Waffe mitbringen, denn wenn sie nicht sterben, springen sie mit ihrem Tarn-Modus in den Rückzug und positionieren sich neu für einen Gegenschlag. Die Automatische Kanone, die Dominator oder Brand-Breaker sind effektive Waffen um mit diesen Biestern fertig zu werden.

Folgendes solltet ihr beachten: Behaltet die Pirscher vor allem in höheren Schwierigkeitsstufen im Auge. Durch ihre Zungen werfen sie euch im Kampf um, was vor allem auf der Flucht in ein tödliches Dilemma enden könnte.

Solltet ihr also von den Pirschern verfolgt werden, schaltet diese unbedingt aus, sonst werden sie euch spätestens, wenn eure Ausdauer verbraucht ist, einholen und euren sicheren Tod bedeuten.



Das waren die wichtigsten Infos zu den Pirschern. Welche Terminiden findet ihr am nervigsten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Damit die Jagd nach den Käfern und Robotern in Helldivers 2 auch immer gelingt, solltet ihr mal einen Blick in unsere Tier-List werfen: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz