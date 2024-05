Helldivers 2: Spieler von neuem Missionsbriefing überrascht „Early Game ist vorbei!“

In Helldivers 2 kassieren die Spieler derzeit eine Niederlage nach der anderen und nun muss Über-Erde seinen Kämpfern klarstellen, dass die Spielereien vorbei sind. Die Demokratie hat den Ausnahmezustand ausgerufen und offenbart, dass eure vorigen Missionen nur kleinere Spezialoperationen waren.

Was passiert gerade Helldivers 2? Von den ganzen Debakeln in Bezug auf das Balancing und Sony abgesehen, versuchen sich die Helldiver derzeit an verschiedenen Fronten zu beweisen, doch es läuft gar nicht gut. Zwei Generalbefehle sind gescheitert, darunter auch der Kampf um das Ausdünnen der Roboter-Fronten.

Bislang schien es so, als würden die Spieler stets gegen die größten Streitmächte der feindlichen Fraktionen kämpfen, doch Über-Erde erklärte jetzt, dass es sich bei den vorigen Missionen nur um Spezialoperationen handelte. Der wahre Kampf gegen die Feinde der Demokratie beginnt erst jetzt und dafür müssen die Spieler jetzt vorbereiten.

Der wahre Kampf beginnt erst jetzt

Was hat Über-Erde angekündigt? Nach der knappen Niederlage des letzten Generalbefehls wurde ein Appell an alle Bot-Vernichter und Käfer-Killer ausgesendet. Dieser stellt nun klar, wie die vorigen Missionen angesehen werden sollten: Sie waren nie die großen Schlachten, die alle vermutet hatten. Es ist erst der Anfang und der neue Generalbefehl soll in die nächste Phase des Kampfes überleiten.

Laut Über-Erde müssen die Spieler jetzt vier verschiedene Planeten verteidigen und erobern. Die Demokratie möchte auf ihnen S.E.A.F.-Trainingsanlagen aufbauen, auf denen dann Milliarden von neuen Soldatinnen und Soldaten in einem 72-stündigen Basistraining durchgeschleust werden sollen. Über-Erde mobilisiert seine Truppen und viele Spieler glauben, dass der Konflikt zwischen den beiden feindlichen Parteien eskalieren könnte.

Was sagen die Spieler? Auf Reddit diskutieren die Spieler wild über die kommenden Konflikte, die sich zwischen der Demokratie und dessen Feinden anbahnen könnten. Reddit-User Anon123012 stellt fest, dass Helldivers 2 nun sein Early Game beendet hat und ins Mid Game angekommen ist. Ein weiterer User sieht deshalb die vorigen Generalbefehle und Kriegsanleihen eher als verlängertes Training an.

Viele finden es zudem lustig, dass die neuen Rekruten für das Basistraining 72 Stunden Zeit haben, während die tatsächlichen Spieler viel weniger Zeit hatten. thebear103b meint deshalb: „Helldiver brauchten nur maximal 5-10 Minuten um Elite zu werden, und 72 Stunden für SEAF, scheinen sowieso etwas zu lang zu sein, lol.“

Was haltet ihr vom Appell der Über-Erde? Glaubt ihr, die Kämpfe an den Fronten werden noch brutaler oder glaubt ihr, das ist der Start, um die dritte Fraktion ins Boot zu holen? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren! Mehr zu den Illuminierten findet ihr in unserer Übersicht.