In Helldivers 2 warten alle auf die Illuminierten – Das wissen wir über die fiesen Aliens

In Helldivers 2 gibt es seit längerem Hinweise auf eine dritte Gegner-Fraktion, die sich in den galaktischen Krieg einmischen könnte – die Illuminierten. Wir zeigen euch, was bereits zu den außerirdischen Feinden der Demokratie bekannt ist.

Was sind die Illuminierten? Die Illuminierten (englisch: Illuminates) sind eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation, die in Helldivers 1 gegen die Über-Erde kämpfte und als dritte Gegner-Fraktion in Helldivers 2 erwartet wird.

Es gibt verschiedene Arten der Illuminierten, die auf dem Schlachtfeld über unterschiedliche Eigenschaften verfügen.

Achtung, Spoiler: In den folgenden Abschnitten fassen wir bereits bekannte Informationen aus Helldivers 1 sowie angebliche Leaks zusammen. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, solltet ihr nicht weiterlesen, um mögliche Spoiler zu vermeiden.

Aliens, die eure Steuerung umkehren

Was wissen wir über die Illuminierten? Aus Helldivers 1 sind bereits einige Illuminierte bekannt. Die Einheiten der außerirdischen Zivilisation kommen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Einige können sogar eure Tasteneingabe umkehren.

Folgende Einheiten sind aus Helldivers 1 bekannt:

Scouts

Observer Eine kaulquappenähnliche Patrouille, die sich getarnt bewegt und Alarm schlägt, wenn sie Helldiver sichtet

Watcher Prinzipiell das gleiche wie die Oberserver, aber mit einer leichten Panzerung ausgestattet

Obisdian Observer Eine Variation der Watcher, die allerdings mit Waffen ausgestattet ist



Infanterie

Tripod Eine Maschine mit drei Beinen, die mittels Elektrizität auf kurze Distanz angreift Besitzt eine mittlere Panzerung Greifen in 3er bis 5er-Gruppen an

Hunter Fernkämpfer, die einen mächtigen Elektro-Impuls verschießen, der Helldiver mit einem einzigen Treffer ausschalten kann Besitzt keine Panzerung Sind alleine unterwegs

Apprentice Ein Nahkämpfer, der in 2-3er-Gruppen angreift Greift mit einem Projektilangriff an, der die Bewegungsfreiheit eines Helldivers stark einschränkt und dem Apprentice ermöglicht, in den Nahkampf zu gehen Besitzt eine leichte Panzerung

Outcast Stets getarnte Nahkämpfer, die mit raschen Angriffen attackieren und sich schnell über das Gelände bewegen Besitzen eine leichte Panzerung Verfügen nicht über Fernkampfangriffe Greifen in 1-3er-Gruppen an

Strider Eine schwerere Variante der Tripods, also ebenfalls dreibeinige Maschinen, die mittels Elektrizität auf kurze Distanz angreifen Besitzen zwar auch eine mittlere Panzerung, aber verfügen über eine höhere Widerstandsfähigkeit als die Tripods Greifen in 3er bis 5er-Gruppen an



Panzer

Obelisk Eine schwer gepanzerte Kuppel, die eine Energie-Wand abfeuert Die Energie-Wand bewegt sich vorwärts, tötet Helldiver bei Berührung und blockiert das Movement sowie die Schüsse der Spieler Andere Illuminierten können durch die Wand laufen und Helldiver angreifen Obelisken sind alleine unterwegs



Elite

Illusionist Starke Gegner, die im Kampf Nanobot-Technologie nutzen, um andere Lebewesen zu kontrollieren, aber sehr langsam sind Verschießen zielsuchende Geschosse, die einen Helldiver mit 2-3 Treffen ausschalten kann Wenn die Geschosse der Illusionisten kein Ziel treffen, explodieren sie nach einer kurzen Zeit. Jeder Helldiver, der im Explosionsradius war, leidet anschließend unter einer umgekehrten Steuerung Besitzen eine mittlere Panzerung



Council Member Sind wie die Illusionisten nur stärker Verschießen zielsuchende Geschosse, die einen Helldiver mit 2-3 Treffen ausschalten kann Wenn die Geschosse der Illusionisten kein Ziel treffen, explodieren sie nach einer kurzen Zeit. Jeder Helldiver, der im Explosionsradius war, leidet anschließend unter einer umgekehrten Steuerung Besitzen eine mittlere Panzerung, aber eine hohe Widerstandsfähigkeit Sind alleine unterwegs



Master

Great Eye Große, schwer bewaffnete Maschinen, die laut Berichten der Über-Erde von KI kontrolliert werden Verschießen mehrere zielsuchende Geschosse, die einen Helldiver mit 2-3 Treffen ausschalten können Wenn die Geschosse der Illusionisten kein Ziel treffen, explodieren sie nach einer kurzen Zeit. Jeder Helldiver, der im Explosionsradius war, leidet anschließend unter einer umgekehrten Steuerung Es spawnt nur ein Great Eye, das aber von mehreren Stridern unterstützt wird Hat eine mittlere Panzerung und eine extreme Widerstandsfähigkeit



Hinweise im Spiel deuten Illuminierten-Präsenz an

Wieso warten alle auf die Illuminierten? In Helldivers 2 wurde mit den Robotern eine gesamte Gegner-Fraktion kurzzeitig ausgelöscht. Zwar sind die fiesen Maschinen bereits nach einem Tag wieder mit einer noch stärkeren Streitmacht zurückgekehrt, doch die Spieler haben trotzdem Lust, gegen die Illuminierten zu kämpfen.

Die Lust ruht vor allem auf einige Hinweise im Spiel, die bereits seit Längerem auf die Ankunft der dritten Gegner-Fraktion deuten. So konnten Spieler in Helldivers 2 beispielsweise seltsame blaue Lichter am Himmel sehen, die sie an eine außerirdische Präsenz glauben ließen.

Obendrein gab es bereits kurz nach Release des Koop-Shooters einen News-Schriftzug im Raumschiff der Spieler zu lesen, der Gerüchten über Illuminierten-Sichtungen sprach:

Helldivers 2: Spieler finden Hinweis auf neue Gegner, die zukünftig die Über-Erde bedrohen