In Helldivers 2 sind die Roboter mit einer noch größeren Streitmacht zurück und greifen jetzt einen bestimmten Planeten an.

Wovon sind die Roboter zurück? Von der vermeintlichen Auslöschung. Am vergangenen Wochenende kämpften die Helldiver in „Operation Zügige Zerstörung“ um die Auslöschung der Roboter. Dieser Befehl wurde am 7. April erfolgreich von den Streitkräften der Über-Erde ausgeführt und die Roboter schienen kurzzeitig vollständig ausradiert.

Was geschieht gerade in Helldivers 2? Nur einen Tag nach der vermeintlichen Auslösung sind die Roboter mit einer Invasionsflotte zurück – und das stärker als zuvor. Während die vorherige Armee lediglich eine Vorhut dargestellte, sei bei dem aktuellen Angriff die „wahre Streitmacht der Roboter“ am Werk.

Zur Verteidigung gegen die neue, riesige Armee der Roboter gibt es einen neuen Generalbefehl für alle Helldiver:

Ihr müsst mindestens 5 Planeten erfolgreich verteidigen und habt dafür drei Tage Zeit. Als Belohnung winken euch wie gewohnt 45 Medaillen.

Die 5 Planeten, die ihr verteidigen müsst, sind im Hydra- und im Lacaille-Sektor: Menkent, Lesath, Penta, Chort Bay und Choohe. Außerdem gibt es einen neuen Missionstyp namens „Wichtige Güter Evakuieren“, in dem ihr eine Stellung 20 Minuten verteidigen müsst, während Güter evakuiert werden.

Pünktlich zum erneuten Angriff der Roboter erscheint am 11. April die neue Kriegsanleihe „Demokratische Detonation“. Hier seht ihr den Trailer:

Haben die Roboter einen bestimmten Planeten im Visier?

Was ist das Ziel der Roboter? Die neue Armee der Automatons hat den Valdis-Sektor angegriffen und überrannte dort innerhalb kurzer Zeit Cyberstan sowie die rundherum liegenden Planeten.

Cyberstan war in Helldivers 1 als Heimatplanet der Cyborgs bekannt. Die Cyborgs waren eine feindliche Fraktion bestehend aus ehemaligen Menschen, die eine Rebellion gegen die Über-Erde führten und von der kybernetischen Augmentierung ihres Körpers besessen waren.

Die Cyborgs hatten in Helldivers 1 zudem verschiedene Kämpfer in ihren Reihen, die an die Roboter erinnern:

Der Immolator war gepanzert und mit einem Flammenwerfer ausgestattet

der Berserker besaß eine schwere Panzerung und Sägeblätter als Nahkampfwaffe

Hulks sind ebenfalls schwer gepanzert, werden von Landungsschiffen abgesetzt und verfügen über eine Gatling-Gun

Bereits im Februar stellte deshalb ein Spieler von Helldivers 2 die Theorie auf, die Cyborgs haben die Roboter erschaffen und seien dahingehend ihre „Meister“. Der Spieler vermutete, die Roboter wollen sich auf Cyberstan mit ihren Meistern verbünden und gemeinsam gegen Über-Erde in den Krieg ziehen.