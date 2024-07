Helldivers 2 macht euch zum Babysitter für Käfer-Nachwuschs, erinnert an das einsamste Multiplayer-Spiel der Welt

Helldivers 2 bekommt neue Missionen, bei denen ihr den Babysitter für Käferlarven spielt und euch durch riesige Horden ballert.

Wie werdet ihr zum Käfer-Babysitter? Mit dem kommenden Update für Helldivers 2 wird dem Koop-Shooter eine neue Mission hinzugefügt, die euch zu einer Art Babysitter für Käferlarven macht. Während ihr euch für gewöhnlich durch riesige Gegnerhorden schießt, sollt ihr nun deren Larven entführen und über die Map transportieren. Dabei müsst ihr euch zuvor angreifenden Insektenhorden schützen.

Während ihr die Larve über die Map transportiert, lockt sie mit ihrem Geschrei natürlich Unmengen von Terminiden an. Diese attackieren euch in Scharen und sorgen dafür, dass euch beim Transportieren nicht langweilig wird.

Den Trailer zum neuen Update von Helldivers 2 seht ihr hier:

An welches Spiel erinnert die neue Mission? Die Larve erinnert in ihrem Glasbehälter sehr an Death Stranding, dem Endzeitspiel von Hideo Kojima. In Death Stranding habt ihr dauerhaft ein Baby in einem Gefäß bei euch, das ihr auf Reisen durch die Map tragt.

Obwohl ihr bei Death Stranding durchgehend ohne andere Spieler in der Welt unterwegs seid, könnt ihr euch gegenseitig unterstützen. Das macht ihr durch Nachrichten und Bauten, die andere Spieler sehen und nutzen können. Dadurch wird Death Stranding zum einsamsten Multiplayer-Spiel.

Welche Inhalte bringt das Update noch? „Escalation of Freedom“ beinhaltet unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad, größere Feindaußenposten sowie neue Gegner auf der Seite der Terminiden und der Roboter.

Obendrein wird ein neues System eingeführt, das euren Loot schützt, wenn der Host einer Mission euch kurz vor dem Ende aus der Lobby schmeißt. Bis zuletzt habt ihr alle gesammelten Proben verloren, wenn ihr gekickt wurdet: Helldivers 2 bringt ein neues System, das eure Beute rettet, wenn undemokratische Säcke euch das Spiel versauen