„Bitte patcht das nicht“: Spieler in Helldivers 2 entdecken einen Bug, der euch das Leben rettet

Spieler von Helldivers 2 haben einen Weg gefunden, Stürze aus großer Höhe zu überleben. Dafür nutzen sie ein bestimmtes Emote. Es bringt sie sicher auf den Erdboden zurück und sorgt nebenbei für ein Grinsen im Gesicht.

Was hat es mit dem Schaden auf sich? Stürzt ihr in Helldivers 2 aus großer Höhe hinab, erleidet ihr Sturzschaden. Je nachdem, wie hoch ihr zuvor wart, kann das tödlich enden. Wenn ihr in Explosionen steht, kann euch das außerdem über die Map schleudern – auch in diesem Fall kann der Aufprall tödlich sein.

Findige Spieler haben jetzt einen Weg gefunden, das Problem zumindest teilweise zu umgehen. Sie nutzen Emotes, um den harten und tödlichen Aufprall zu verhindern. Wichtig ist bloß, dass das Timing stimmt.

Ein Emote kann Leben retten

Um welches Emote geht es? Emotes gehören zu den Mechaniken, die vielleicht nicht alle Spieler kennen. Sie können aber sehr nützlich sein, genauso wie acht weitere, versteckte Features von Helldivers 2.

Wie der User Chunke-Funke-Monke in einem Post auf Reddit anschaulich zeigt, kann ein Emote dabei helfen, den Sturz zu überleben. Im Video zeigt er es mit dem Emote „High Five“, aber auch die Umarmung, die schon anderen Helldivers-Spielern das Leben rettete, soll funktionieren.

Fallt ihr im Spiel aus großer Höhe, müsst ihr im richtigen Augenblick eines der genannten Emotes nutzen. Eure Spielfigur führt es im Flug aus und gerät so in eine Art „Starre“. Habt ihr das richtige Timing raus, prallt ihr auf den Boden, während ihr noch in der Animation seid. Auf diese Weise wird der Fallschaden ignoriert und ihr überlebt.

Die Spieler vermuten, dass es sich hierbei um einen Bug handelt, der von Entwickler Arrowhand in Zukunft gepatcht werden könnte. Ausgelöst wird er möglicherweise durch die Physik, die den Schaden an verschiedenen Körperteilen unterschiedlich berechnet.

Die Theorie der Spieler besagt, dass die starre Körperhaltung während des Emotes dafür sorgt, dass ihr nur mit einem kleinen Teil aufprallt, etwa einer Hand. Deshalb wird nur an dieser Stelle Schaden berechnet, und der ist entsprechend gering.

Was denken die Spieler über den Bug? Wie zu erwarten, kommt die Entdeckung bei den Helldivers-Spielern gut an. Chunke-Funke-Monke, der den Clip auf Reddit gepostet hat, bedankt sich bei dem Unbekannten, der ihn auf die Idee brachte, den Trick mit dem Emote auszuprobieren.

Andere User in den Kommentaren finden ihn ebenfalls praktisch und amüsieren sich über das lustige Bild des starren Soldaten in der Luft:

„Er wird mitten in der Luft zu einer Action-Figur“, schreibt snooparip.

„Das ist verdammt witzig, von nun an werde ich in der Luft T-Posen einnehmen, um zu überleben“, sagt Educational-Solid-92.

„Einer der wenigen Bugs/ Glitches, die zu lustig sind, um entfernt zu werden“, meint sergeantpancake.

„Bitte patcht das nicht. Das ist jetzt eine Mechanik“, hofft Quetzal.

Es bleibt abzuwarten, ob Arrowhead sich um den Bug kümmert und ihn entfernt oder ob das Studio die „T-Pose der Demokratie“ im Spiel belässt und so viele tapfere Soldaten vor dem sicheren Tod bewahrt. In Helldivers 2 gibt es abgesehen davon derzeit eine Flaute – lest auf MeinMMO nach, was es mit den niedrigen Spielerzahlen auf sich hat.