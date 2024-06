Helldivers 2: Versprochenes Cape zum Review-Bombing ist fertig, aber die Entwickler warten trotzdem noch ab

In Helldivers 2 steht den mutigen Kämpfern von Über-Erde noch ein Umhang zu. Die Entwickler haben sich nun zu Wort gemeldet und gesagt, der sei fertig, aber man würde dennoch abwarten.

Was ist das für ein Umhang? Anfang Mai erschütterte ein Update die Helldivers 2 Community. Sony, der Publisher von Helldivers 2, wollte alle Spieler dazu zwingen, einen PSN-Account zu erstellen und ihren bisherigen Account damit zu verknüpfen.

Während dieser Umstand bereits für Ärger sorgte, brachte ein Fakt das Fass zum Überlaufen. Helldivers 2 wurde in Ländern verkauft, in denen das Playstation-Network keine Dienstleistung anbot, diese konnten also keinen Account erstellen und wären mit der Umstellung ausgeschlossen worden.

Wie reagierte die Community? Die Community von Helldivers 2 wehrte sich lautstark im Internet und mittels Review-Bombing auf Steam. Das Spiel verlor binnen Tagen seine gute Bewertung auf Steam und selbst der Community Manager forderte auf das Spiel schlecht zu bewerten und verlor darauf hin seinen Job.

Schlussendlich zog sich Sony zurück und gab den Spielerwünschen nach. Der Protest der Fans war auch kreativ, ein Fan erstellte aus dem Muster der Steam-Reviews einen Umhang, der auch die Aufmerksamkeit der Entwickler (via X.com) auf sich zog.

Als Wiedergutmachung sollten die Spieler dieses Protest-Cape tatsächlich erhalten, doch seit längerem ist es still darum geworden. Jetzt meldeten sich die Entwickler aber doch zu Wort.

Mit dem neuen Warbond „Viper Commandos“ geht es in den Dschungel.

Das Cape ist fertig, aber es kommt noch nicht

Was ist mit dem Cape? Der Entwickler und ehemalige CEO von Helldivers 2, Johan Pilestedt wurde auf X.com von einem Nutzer nach dem Umhang gefragt. Dieser wollte wissen, was mit dem Umhang sei und ob das noch kommen würde, man habe lange nicht gehört.

Pilestedt antwortete auf X.com: „Das stimmt. Bei uns ist es fertig, aber wir wollen den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung finden.“

Diese Antwort löste auch Reaktionen bei der Community aus.

Wie reagierte die Community? Einige Stimmen aus der Community von Helldivers 2 meldeten sich unter der Antwort des Entwicklers zu Wort. @BradleyDorector schreibt auf X.com: „Es wäre ein guter Schachzug, es gleichzeitig mit der Wiederaufnahme des Spiels in den anderen Regionen zu veröffentlichen […]“ und spielt darauf an, dass Helldivers 2 weiterhin in vielen Regionen nicht gekauft werden kann, bei denen es früher möglich war.

@Sniperson2002 freut sich auf X.com: „Ich werde den Umhang nie mehr ablegen, sobald er veröffentlicht ist. <3“. @El_And_er_son schlägt auf X.com vor, das Cape als „Herausforderungsbelohnung“ freischaltbar zu machen.

Wann und wie der Umhang freigeschaltet wird, ist also noch unbekannt. Trotzdem freuen sich die meisten einfach nur darauf, wenn es so weit ist. Eine andere gute Tat haben die Helldivers-Spieler und die Entwickler zusammen getan: Entwickler von Helldivers 2 setzen sich für die Rettung von Kindern ein, weil ihr im Spiel das Gleiche getan habt.