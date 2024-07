The Division 2 wollte ein Feature im Stil von Diablo bringen, denkt nun doch um

Die Entwickler von The Division 2 haben sich mit einer Nachricht an die Fans des Spiels gemeldet, nachdem ein neues Feature kritisch aufgenommen wurde.

Was ist das für ein Feature? Im Rahmen der Ubisoft Forward stellten die Entwickler von The Division 2 die Pläne für die Zukunft des Loot-Shooters vor. Eines dieser Features sind die „Seasons 2.0“.

„Im Zentrum dieser Nerung standen Saisonale Charaktere“, wie man sie aus Spielen wie Diablo oder Path of Exile kennt. Der Gedanke dahinter ist, dass man für jede neue Saison einen neuen Charakter erstellen muss, mit dem man die neuen Gameplay-Mechaniken, Änderungen und Ähnliches erkundet.

So würde man sich immer wieder mit neuen Charakteren von Stufe 1 auf Stufe 40 hocharbeiten. Am Ende der Saison sollen EP und Belohnungen dann auf die Hauptcharaktere übertragen werden.

Wie kam die Idee an? Die wurde recht zwiegespalten aufgenommen und es meldeten sich kritische Stimmen zu dem Thema, dass dieses System in Spielen wie Diablo klappt, aber nicht zu einem Loot-Shooter wie The Division 2 passen würde. Vor allem Spieler, die unzählige Stunden mit ihren Charakteren gespielt haben, waren unzufrieden.

Offenbar gab es genug Kritik, um die Entwickler nochmal zum Umdenken zu bewegen. Denn nun meldete sich das Team erneut und rudert ein Stück weit zurück.

Saisonale Charaktere für The Division 2 werden neu bewertet

Das ändert The Division jetzt: Auf x.com erklärte das Entwickler-Team, dass man sich das Feedback zu den Änderungen in Seasons 2.0 genau angehört habe.

Nach Diskussionen mit dem Team werde Seasons 2.0 nun nochmal neu bewertet, insbesondere in Bezug auf die saisonalen Charaktere, „mit dem Ziel, ohne sie fortzufahren“, wie die Entwickler mitteilen. Dementsprechend scheint sich das erstmal erledigt zu haben.

Andere Änderungen, die für das „Jahr 6“ angekündigt wurden, sollen derweil weiterhin umgesetzt werden, wie geplant. Dazu gehören etwa das neue „One Endgame“ und eine neue Story.

So wird es aufgenommen: Im Subreddit zu The Division wird die Nachricht von Spielern erstmal großteils positiv aufgenommen. Dort wird jetzt teilweise vorgeschlagen, dass eine Optionalität schon genug wäre – also dass man sich entscheiden kann, ob man Seasons mit einem neuen Charakter, oder dem Hauptcharakter abschließen kann.

Es bleibt abzuwarten, wie weiter mit den Saison-Charakteren verfahren wird. Hier dürfte sich das Team hinter The Division 2 melden, sobald die „Neubewertung“ abgeschlossen ist. Doch es ist nun erstmal davon auszugehen, dass saisonale Charaktere zumindest kein Pflichtprogramm werden.

