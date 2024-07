Der neue Loot-Shooter auf Steam füllt eine Lücke in eurer Gamer-Seele, die Division, Anthem und Destiny gerissen haben

Der Loot-Shooter „The First Descendant” wird überall kontrovers diskutiert. Aber in der Community von MeinMMO finden sich einige Spiele-Liebhaber, die vom südkoreanischen Spiel schwärmen. Sie vermissen Spiele wie The Division 2 und Anthem – aber auch Warframe oder Destiny werden im Vergleich genannt.

Was fällt bei The First Descendant auf? Gerade Leser von MeinMMO scheinen den neuen Loot-Shooter „The First Descendant“ besonders zu mögen:

Die Artikel zum Spiel werden auf MeinMMO gut angenommen – Leser reißen uns die Artikel praktisch aus der Hand

In Kommentaren auf Facebook und auf der Webseite wird das Spiel häufig lobend erwähnt. Es wird sogar überschwänglich von The First Descendant geschwärmt. Die durchaus geäußerte Kritik, gerade an den Mikrotransaktionen, wird eher abgetan

Vor allem wird das Spiel mit früheren Loot-Shootern verglichen, die wir auf MeinMMO in den vergangenen 10 Jahren ausführlich behandelt haben

„Ich fühle mich wieder wie 2016, als ich mich in The Division 1 verliebt habe“

Das sagen unsere Leser:

Sabi Paesler schreibt auf Facebook: „Um ehrlich zu sein, finde ich das Game tausend Mal besser als Destiny 2, steinigt mich ruhig, aber ich hab Destiny gespielt und fand’s einfach grottig.“

Stefan Graf kommentiert: „Das Game ist endlich mal was, das mich fesselt! Action pur! Bockt pervers!“

Ramzy schreibt: „Jahre lang The Division gezockt und immer gehofft, dass ein anderer Loot-Shooter erscheint und mir wieder das Gefühl gibt, Spaß am Spiel zu finden“. Er habe The First Descendant auf TikTok entdeckt und habe sich wieder so verliebt wie 2016 in The Division 1.

Furby sagt: „Wenn Anthem damals nur halb so viele Dinge kopiert hätte wie The First Descedant, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt?“

„Destiny – auf Wish bestellt“

Gibt es auch Gegenstimme? Ja, natürlich.

La Rs sagt: „Habe es nach 10 Minuten deinstalliert. Ich spiel’ da lieber Warframe“.

Pascal Lademann urteilt: „Destiny bei Wish bestellt mehr nicht. Ach nee, sorry, es gibt ja einen Bunny Big Boob und Ass-Skin – das hat Destiny natürlich nicht.“

Susanne Walther schreibt: „Wenn man Destiny und Warframe fusioniert, kommt The First Descendant dabei raus.“ – Im Gegensatz zu diesen Spielen mangele es The First Descendant aber an einer lebendigen Welt, kritisiert die Leserin.

„Eine Weiterentwicklung von Anthem wäre mir lieber. Hat mehr Bock gemacht.“

Das steckt dahinter. The First Descedant zeigt eine Entwicklung, die wir bei MMORPGs sehen und die man auf Loot-Shooter anwenden kann:

Fans von MMORPGs und Loot-Shooter lieben zwar ihr Hauptspiel, sind ihm in einer Hass-Liebe verbunden und kehren immer wieder loyal zu diesem Hauptspiel zurück

Gleichzeitig sind sie bereit, in ein neues Spiel in ihrem Lieblings-Genre hineinzuschauen – gerade wenn es eine niedrige Einstiegshürde bietet, auf vielen Plattformen zu spielen ist und auch noch Free2Play ist

Elemente wie „Looten und Leveln“ locken Spieler-Typen stark an, die auf Games wie The Division, Anthem oder Destiny stehen – wenn in einem neuen Spiel, das Looten und Leveln bietet, ein attraktives Progression-System möglich ist, nehmen viele Spieler zumindest die Level-Phase voll mit

Obwohl es einige Platzhirsche im Genre gibt, ist das Interesse an neuen Spielen gewaltig und viele sind auf der Suche nach dem Gefühl, das ihnen damals „ihre erste Loot-Shooter“-Liebe gegeben hat.

The First Descendant scheint genau dieses Gefühl nun besonders stark auszulösen, deutlich besser als etwa Borderlands 4. Ob der Hype lange hält und The First Descendant die Spieler länger fesseln kann oder ob es sich wie Outriders als relativ kurzer Hype entpuppt, wird man sehen: Loot-Shooter startet mit 197.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam: Das sagen die Reviews zu The First Descendant