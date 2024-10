Call of Duty: Black Ops 6 – Liveticker zum Release und den Servern

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Falls ihr Call of Duty: Black Ops 6 über den Game Pass spielt, könnt ihr übrigens bis zu 5 Freunden Zugriff zu dem Abonnement gewähren, ohne dass diese extra zahlen müssen – oder ihr lasst euch von Freunden zum Game Pass einladen, die das Abo bereits besitzen. Wie das geht, erfahrt ihr auf MeinMMO: Ihr könnt das neue Call of Duty zum Release zocken, ohne einen Cent zu zahlen, wenn ihr ein besonderes Feature nutzt

Einige Spieler teilen in den sozialen Netzwerken bereits ihre ersten Eindrücke zu Black Ops 6. Ein Nutzer weckt auf Reddit hohe Erwartungen an den Zombie-Modus und schreibt: „Oh. Mein. Gott. Die neuen Zombies sind großartig. Das ist die Version der Zombies, auf deren Rückkehr ich schon lange gewartet habe.“

Für viele Shooter-Fans ist der 25. Oktober 2024 ein Feiertag: Das neue Call of Duty erscheint und bringt sogar wieder einen rundenbasierten Zombie-Modus mit. In Deutschland können die ersten Spieler um 0:00 Uhr loslegen . Wir informieren euch hier pünktlich zum Release mit einem Liveticker über den aktuellen Status der Server!

