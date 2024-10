CoD Black Ops 6: Alles was ihr zum neuen Zombie-Modus wissen müsst

Mit Call of Duty: Black Ops 6 bekommt die Shooter-Reihe wieder einen rundenbasierten Zombie-Modus. Was ihr zu dem Modus wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Damit ihr am 25. Oktober, wenn der Release von CoD Black Ops 6 ansteht, perfekt vorbereitet in den Zombie-Modus starten könnt, geben wir euch in diesem Artikel eine Übersicht zu den Inhalten.

Ihr bekommt eine Übersicht zu:

der Hauptquest und dem neuen Directed-Mode

den Währungen: Essence & Salvage

Kaugummis, Feldausrüstungen, Equipments, Munitions-Mods, Augmentierungen und dem Equipment

Der Zombie-Modus in der Kurzfassung

Wie funktioniert der Modus? Der Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 ist ein klassischer, rundenbasierter Horden-Modus, in dem ihr Wellen von Zombies ausschalten und überleben müsst. Das Ziel ist es dabei, möglichst viele Wellen zu überleben.

Zum Release könnt ihr den Modus auf 2 verschiedenen Maps spielen, Liberty Falls und Terminus. Bis zum Ende des Jahres soll eine dritte Map veröffentlicht werden. Jede Map verfügt dabei über eine Hauptquest, die ihr beim Spielen des Modus abschließen könnt und dessen Abschluss euch Belohnungen bringt.

Um nicht mit blanken Händen vor den Zombies zu stehen, könnt ihr euch mit Schuss- und Nahkampfwaffen ausrüsten. Obendrein steht euch tödliches und nicht tödliches Equipment sowie verschiedene Feldausrüstungen im Kampf zur Verfügung. Außerdem könnt ihr euch mit 28 verschiedenen Kaugummis, 5 Munitions-Mods, 8 Perk-a-Colas und 5 Feldausrüstungen zusätzlich stärken.

Hauptquest, Easter-Eggs und Directed-Mode

Hauptquest: Jede Map verfügt über eine Hauptquest, die über mehrere Studen verfügt. Wenn ihr die Hauptquest einer Map abgeschlossen habt, bekommt ihr einzigartige Belohnungen, die an die jeweilige Karte angelehnt sind. Nach dem Beenden der Hauptquest ist euer Run allerdings nicht vorbei. Ihr könnt so lange Zombie-Wellen bekämpfen, bis ihr scheitert – oder ihr euch extrahieren lasst.

Directed-Mode: Der „Directed-Mode“ ist ein neuer Modus für Spieler, die erstmals in das Zombie-Erlebnis eintauchen. Der Modus soll zu einem späteren Zeitpunkt der Season veröffentlicht werden. Innerhalb des Modus sind alle Nebenquests und Easter-Eggs deaktiviert. Er dient vor allem dazu, neue Spieler unter vereinfachten Bedingungen durch die Hauptquest zu führen. So habt ihr in im Directed-Mode beispielsweise die Questziele am Bildschirmrand aufgelistet.

Easter-Eggs: Black Ops 6 wird euch wieder verschiedene Easter-Eggs finden lassen und vor die Lösung verschiedener Nebenquests stellen.

Währungen: Essence & Salvage

Im Zombie-Modus von Black Ops 6 sammelt ihr beim Spielen 2 Währungen: Essence und Salvage. Beide Währungen erfüllen einen anderen Zweck und werden auf unterschiedliche Weisen verdient.

Essence: Erhaltet ihr in Form von Punkten, die ihr durch das Eliminieren von Zombies sammelt oder als Phiolen mit Dark-Aether-Essenz finden könnt. Die Phiolen werden manchmal von stärkeren Gegnern fallen gelassen.

Essence wird beispielsweise genutzt, um:

während einer Runde Perk-a-Colas, Waffen-Upgrades, zufällige Waffen oder Munition zu erwerben

auf Ziel-bezogene Geräte zuzugreifen oder Türen zu öffnen

Salvage: Sammelt ihr als kleine, grün umrandete Schrotthaufen, die zufällig von besiegten Gegnern fallen gelassen werden. In Black Ops 6 gibt es nur eine Art von Salvage. Außerdem wird die Währung nur Spieler-bezogen gesammelt – ihr braucht also nicht befürchten, dass eure Mitspieler die euch zustehenden Schrotthaufen klauen.

Salvage wird beispielsweise genutzt um:

auf Munitions-Mods zuzugreifen

die Seltenheit einer Waffe zu erhöhen

gezielt taktisches, tödliches oder unterstützendes Equipment auszurüsten

Loadouts, Perks und Kaugummis

Bei der Zusammenstellung eurer Loadouts könnt ihr im Zombie-Modus folgende Ausrüstung einstecken, die ihr dann in eurem Run von Anfang an dabei habt:

Primärwaffe (Sturmgewehre etc.)

Nahkampfwaffe

Feldausrüstung

Taktisches Equipment (Betäubungsgranaten etc.)

Tödliches Equipment (Splittergranaten etc.)

Kaugummi-Paket (enthält 5 Kaugummis)

Im Verlauf des Durchlaufs könnt ihr dann eure gesammelten Währungen nutzen, um eure Waffen zu wechseln oder zu upgraden, neues Equipment herzustellen oder Perk-a-Colas und Munitions-Mods zu kaufen. Außerdem könnt ihr Support-Equipment wie Rüstungsplatten oder einen Hellstorm craften.

Was sind Kaugummis? Im Zombie-Modus von Black Ops 6 habt ihr in eurem Loadout ein Paket mit 5 verschiedenen Kaugummis, die ihr konsumieren könnt. Das Konsumieren verbraucht die Kaugummis. Jedes Kaugummi gewehrt euch einen besonderen Effekt, wie ein Waffen-Upgrade, verbesserte Rüstung oder der Wiederbelebung eurer Mitspieler. Es gibt insgesamt 28 verschiedene Kaugummis in unterschiedlichen Seltenheitsstufen.

Was ist Perk-a-Cola? Diese Cola-Dosen erhaltet ihr aus speziellen Getränkeautomaten. Wenn ihr eine solche Cola konsumiert, gewehrt sie euch einen Perk wie erhöhtes Leben, eine Immunität gegen Statuseffekte oder erhöhte Bewegungs- oder Nachladegeschwindigkeit. Zum Release von Black Ops 6 gibt es 8 verschiedene Perk-Cola-Sorten.

Was sind Munitions-Mods? Im Verlauf eines Durchlaufs könnt ihr mit Salvage Munitions-Mods kaufen. Diese Munitions-Mods bewirken, dass eure Waffen einen bestimmten Effekt verursachen, wenn ihr einen Gegner trefft. Zum Release wird es 5 verschiedene Munitions-Mods geben, die beispielsweise Gift-, Eis, oder Feuer-Schaden verursachen.

So könnte ein Loadout im Zombie-Modus von Black Ops 6 aussehen

Augmentierungen zum Verbessern der Ausrüstung

Was sind Augmentierungen? Das sind freischaltbare Verbesserungen, die ihr euren Perk-Colas, Munitions-Mods und Feldausrüstungen vor dem Beginn eines Durchlaufs zuweisen könnt. Zum Release stehen euch insgesamt 108 Augmentierungen zur Verfügung.

Ab Level 11 schaltet ihr die Augmentierung-Forschung frei und könnt dann Items auswählen, zu denen ihr eine Forschung starten wollt. Anschließend müsst ihr Erfahrungspunkte sammeln, um die Augmentierung freizuschalten.

Zusätzliche Herausforderungen

Damit euch im Zombie-Modus nicht langweilig wird und ihr besondere Ziele erreichen könnt, bietet euch Black Ops 6 eine Reihe verschiedener Herausforderungen.

Waffen-Camos: Im Zombie-Modus könnt ihr 4 separate Mastery-Camos freischalten.

Im Zombie-Modus könnt ihr 4 separate Mastery-Camos freischalten. Dark Ops: Ein Set von mysteriösen Herausforderungen

Ein Set von mysteriösen Herausforderungen F adenkreuz-Herausforderungen: In Black Ops 6 könnt ihr euer Fadenkreuz individuell anpassen und mit diesen Herausforderungen schaltet ihr Zombie-spezifische Fadenkreuze frei

In Black Ops 6 könnt ihr euer Fadenkreuz individuell anpassen und mit diesen Herausforderungen schaltet ihr Zombie-spezifische Fadenkreuze frei Prestige: Black Ops 6 kehrt zum klassischen Prestige-System zurück, mit dem ihr kosmetische Inhalte wie Operator-Skins und Waffen-Blaupausen.

Wie genau das Prestige-System von Call of Duty: Black Ops 6 funktioniert, wie ihr mittels Prestige neue Camos freischaltet und andere Belohnungen freischaltet und was ihr generell zum Prestige-Systeme wissen müsst, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: CoD Black Ops 6: Prestige System erklärt – So verändert sich der Multiplayer