In CoD: Black Ops 6 kehrt Activision zu seinen Wurzeln zurück und bringt das alte Prestige-System ins Spiel. Wie dieses System aussehen soll und was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Was ist Prestige in BO6? Call of Duty besitzt ein einzigartiges System in seinem Multiplayer, das Spieler unter dem Namen „Prestige“ kennen. Während Fans im Multiplayer in ihren Rängen aufsteigen, gibt es irgendwann eine Levelgrenze – in den älteren Ablegern wie CoD: MW2 oder Black Ops 2 war das meist Stufe 55.

Wurde das Level Cap erreicht und hat man alle Waffen und Aufsätze freigeschaltet, konnte man in das Prestige gehen. Hat man Prestige dann aktiviert, bekam man ein charakteristisches Emblem und musste dann erneut 55 Stufen bis zum nächsten Prestige zocken, um alle Waffen und Aufsätze wieder freizuschalten. Ein unaufhörlicher Grind, bis zum Prestige-Meister.

In CoD: MW3 (2023) hat Activision auf das klassische Prestige mit den Zurücksetzungen verzichtet, doch mit Black Ops 6 kehrt dieses zurück. Wir zeigen euch, was ihr erwarten könnt und was sich verändert hat.

Update, 2. Dezember: Der Artikel wurde überarbeitet und mit neuen Infos ausgestattet.

Black Ops 6: Alle Infos zu Prestige

So funktioniert Prestige in BO6: Ihr levelt bis Stufe 55 auf und schaltet dabei alle Waffen, Equipment und Perks frei. Danach habt ihr die Möglichkeit, Prestige zu aktivieren, um den Fortschritt eures Operators wieder zurückzusetzen.

Habt ihr Prestige aktiviert, so werden alle Items wieder verriegelt und ihr müsst sie erneut freispielen. Ihr erhaltet zudem im Tausch ein neues Emblem, das eure Visitenkarte ziert. Einige Neuerungen solltet ihr jedoch wissen:

Wenn ihr in das Prestige geht, werden Waffen, Equipment wie Granaten und Perks verriegelt und müssen erneut freigespielt werden.

Es gibt keinen Level-Reset bei euren Waffen. Geht ihr also ins Prestige und eure AK ist auf Stufe 7, wird sie in Stufe 7 verriegelt. Schaltet ihr sie wieder beim Aufleveln frei, so wird sie Stufe 7 beibehalten.

Jedes Mal, wenn ihr in das Prestige geht, könnt ihr ein Item eurer Wahl permanent freischalten. Ihr wollt also die AK auf Stufe 20 unbedingt zu Beginn von Prestige 1 haben? Dann könnt ihr sie so freischalten.

Jedes Prestige hat seine eigenen Belohnungen, zudem erhaltet ihr Zugang zu Prestige-Challenges und XP-Boni durch tägliche Challenges.

Eure Statistiken des vorigen Prestiges werden zurückgesetzt, wenn ihr in ein neues Prestige aufsteigt. Ihr könnt aber eure alten Statistiken dennoch einsehen.

Behalte ich meine freigespielten Camos? Camos sind in Black Ops 6 eine wichtige Langzeitmotivation für viele Fans und auch wenn diese an die Waffen gebunden sind, werden diese nicht zurückgesetzt. Ihr könnt also bedenkenlos Camos grinden und sie auf euren Waffen ausrüsten.

Gibt es einen Prestige-Meister? Ja, den gibt es. Habt ihr Prestige-Stufe 10 erreicht, könnt ihr zum Prestige-Meister aufsteigen, um so zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Der Prestige-Meister beinhaltet zudem 1.000 zusätzliche Level, die ihr aufsteigen könnt.

Gibt es Belohnungen? Ja, eine ganze Menge sogar. Activision selbst beschreibt sein neues Prestige-System als das großzügigste überhaupt. Es gibt viel freizuschalten und jedes Prestige dreht sich um ein Thema aus der CoD-Geschichte. Ihr werdet etwa mit Prestige 1 Belohnungen passend zu CoD: World at War finden.

Die Entwickler lassen jedoch wissen, dass Spieler, die nur Warzone zocken und sich dort als Free2Play-Spieler beweisen, viel weniger Belohnungen erhalten werden, als Spieler, die sich Black Ops 6 gekauft haben. Legt ihr euch nachträglich die Vollversion von BO6 zu, so erhaltet ihr sofort alle kostenpflichtigen Belohnungen gutgeschrieben.

Was haltet ihr vom Prestige-System? Mögt ihr das alte System oder wollt ihr lieber das von MW3 zurückhaben? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Falls ihr noch auf der Suche nach einer geeigneten Waffe für den Prestige-Grind seid, haben wir hier eine Liste mit den stärksten Waffen im Multiplayer von CoD: BO6 für euch.