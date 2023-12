CoD MW3: Prestige System erklärt – Alles zu Emblemen, Rewards und Aktivierung

In Call of Duty: Modern Warfare 3 existiert ein Prestige System, mit denen Spieler ihren Account zieren können. Wir zeigen euch, wie ihr es aktivieren könnt, welche Rewards ihr bekommt und welche Embleme es gibt.

Wie aktiviere ich Prestige? Prestige wird in MW3 genau wie in MW2 freigeschaltet. Ihr habt ein Kontolevel und Prestige wird dann aktiviert, wenn ihr Stufe 55 überschreitet. Nachdem ihr Prestige 1 erreicht habt, folgen weitere Prestige-Stufen, je nachdem, welchen Level-Meilenstein ihr erreicht habt.

Euer Prestige bleibt jedoch über kommende Seasons gleich und kann nach euerer eigenen Uhr erspielt werden. Ihr könnt durch das neue System nichts verpassen und habt so keinen Zeitdruck. Kommen wir jetzt zu den Emblemen.

Welche Embleme und Prestige gibt es? Die Entwickler geben euch in Season 1 insgesamt fünf Stufen für Prestige. Ihr schaltet diese frei, indem ihr spielt und in eurem Rang aufsteig. So viele Stufen benötigt ihr für folgenden Prestige:

Prestige 1 – Stufe 56

Prestige 2 – Stufe 100

Prestige 3 – Stufe 150

Prestige 4 – Stufe 200

Prestige 5 – Stufe 250 (Letztes Prestige für Season 1 und gleichzeitig auch Level-Cap)

Die Prestige-Embleme könnt ihr in unserem eingebundenem Bild erkennen.

Welche Belohnungen winken pro Prestige? Wenn ihr einen Prestigerang errungen habt, schaltet ihr automatisch auch das dazugehörige Emblem dazu frei. Zusätzlich erhaltet ihr noch weitere Challenges und Belohnungen wie Visitenkarten und einen Bauplan für die MTZ-556.

Werden noch weitere Prestige-Ränge folgen? Schon zu MW2 hat Activision weitere Prestige geliefert, die jedoch erst in neuen Seasons implementiert wurden. Es ist also gut möglich, dass in Season 2 und 3 von MW3 noch weitere Stufen folgen werden, die ihr dann beim Grinden freischalten könnt.

