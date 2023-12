CoD MW3: Season 1 – Neue Infos zum Battle Pass und den neuen Perks für Warzone

Bald startet in Call of Duty: Modern Warfare 3 die Season 1 und die bringt viele neue Inhalte mit. Dabei sind wieder neue freischaltbare Waffen im Battle Pass. Auch Warzone erhält eine neue Map und kriegt neue Perks, die das Spielgeschehen aufmischen.

Am Mittwoch, dem 6.12.2023 startet die Season 1 in CoD: MW3 und bringt einiges an neuen Inhalten mit sich. Mit dabei ist natürlich auch ein neuer Battle Pass, der euch neue Waffen und Operator bietet:

Die neuen Waffen im Battle Pass zu Season 1:

XRK Stalker (Sniper)

RAM-7 (Sturmgewehr)

Stormender (Launcher)

Welche Reihenfolge ihr beim Freischalten machen wollt, könnt ihr wie gewohnt selbst entscheiden.

Die neuen Operator:

Nolan

Dokkaebi

Der Battle Pass wird wieder 1100 CoD Points, also 10 € kosten. Zum Start der Season 1 könnt ihr diesen dann erwerben. Mehr Infos zum Battle Pass und der neuen Season findet ihr hier:

Warzone bekommt neue Map und 9 neue Perks spendiert

Mit der Season 1 zu MW3 bekommt auch Warzone neue Inhalte. Neben der neuen Map Urzikstan gibt es 10 neue Perks und 5 Perks, die dauerhaft für jeden Spieler aktiv sein werden.

Die neuen wählbaren Perks sind folgende:

Irradiated : Man bewegt sich schneller und nimmt weniger Schaden, solange man sich im Gas befindet

: Man bewegt sich schneller und nimmt weniger Schaden, solange man sich im Gas befindet Tempered : Mit diesem Perk füllt ihr eure Rüstung komplett mit 2 anstatt 3 Platten.

: Mit diesem Perk füllt ihr eure Rüstung komplett mit 2 anstatt 3 Platten. Combat Scout : Kugeln, die ihr abgefeuert habt, pingen für kurze Zeit eure Gegner. Trefft ihr Gegner von weitem, erhöht sich die Zeit, in welcher der Gegner gepingt ist.

: Kugeln, die ihr abgefeuert habt, pingen für kurze Zeit eure Gegner. Trefft ihr Gegner von weitem, erhöht sich die Zeit, in welcher der Gegner gepingt ist. Resolute: Erleidet ihr durch Waffen Schaden, erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit für kurze Zeit.

Erleidet ihr durch Waffen Schaden, erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit für kurze Zeit. Shrouded : Werdet ihr zu Boden geworfen, wird eine Rauchgranate geworfen.

: Werdet ihr zu Boden geworfen, wird eine Rauchgranate geworfen. Mountaineer : Fallschaden wird verringert.

: Fallschaden wird verringert. Stalker: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr durchs Visier zielt.

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr durchs Visier zielt. Escapist : Die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr am Boden liegt, in der Hocke oder verletzt seid, wird erhöht.

: Die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr am Boden liegt, in der Hocke oder verletzt seid, wird erhöht. Primed: Die Genauigkeit und die Zeit, bis ihr durch das Visier zielt, wird verbessert, während ihr springt.

Die Genauigkeit und die Zeit, bis ihr durch das Visier zielt, wird verbessert, während ihr springt. Faculty: Verzögert das Auslösen von Explosionen beim Sprinten, warnt vor feindlicher Ausrüstung in der Nähe und reduziert den Kampflärm.

Mit den neuen 10 Perks hat Warzone aktuell über 30 Perks, mit denen ihr eueren eigenen Spielstil verfeinern könnt. Zusätzlich zu den neuen auswählbaren Perks werden 5 Perks für jeden Spieler dauerhaft aktiviert sein. Das sind die folgenden:

Tac Pads : Die Distanz des Slidens wird erhöht und die Geschwindigkeit zum Wechseln der verschiedenen Haltungen wird verbessert.

: Die Distanz des Slidens wird erhöht und die Geschwindigkeit zum Wechseln der verschiedenen Haltungen wird verbessert. Commando Gloves : Ihr könnt jetzt nachladen, während ihr rennt.

: Ihr könnt jetzt nachladen, während ihr rennt. Quick-Grip Gloves : Erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit.

: Erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit. Climbing Boots : Erhöht die Klettergeschwindigkeit.

: Erhöht die Klettergeschwindigkeit. Overkill: Ihr könnt nun 2 Primärwaffen mitnehmen.

Schaut man sich die Perks an, dann sieht man, wie das Movement angepasst wird und vor allem an Geschwindigkeit gewinnt. Dadurch wird Warzone allen Anschein nach ein deutlich schnelleres Spiel. Selbst davon überzeugen könnt ihr euch am 6. Dezember.

Trotz vieler neuen Inhalte muss ein anderer Spielmodus aus MW2 dran glauben:

