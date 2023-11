CoD MW3: Season 1 – Alles Neue zu Zombies, Maps und Warzone 

Lange dauert es nicht mehr, bis Call of Duty: Modern Warfare 3 seine erste Season feiert. Damit ihr jedoch wisst, was euch erwartet, listen wir euch die wichtigsten Infos zu Season 1 auf und zeigen euch, womit ihr zum Release rechnen könnt.

Mit CoD: MW3 bringt Activision erneut einen Shooter mit, der euch über viele Seasons begleiten soll. Nun wartet die Community seit dem Release auf Neuigkeiten bezüglich kommender Maps, Waffen und Neuerungen, die auch in Warzone Platz finden könnten.

Bislang wurden jedoch nur Infos bezüglich kommender Maps im Mehrspieler und Neuerungen in Warzone und Zombies veröffentlicht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr auf die wichtigsten Punkte springen:

Als Highlight der neuen Season gilt die neue Map „Urzikstan“ – eine neue Map für Warzone. Nicht ganz so prickelnd ist die Menge an neuen Maps, die im Laufe von Season 1 erscheinen sollen. Dabei handelt es sich um 3 neue Karten und eine davon erscheint erst mit dem Reloaded-Update.

Wann startet Season 1? Am 06. Dezember um 18 Uhr deutscher Zeit ist es so weit.

Wie groß ist das Update? Die Ankündigungen sehen umfangreich aus, ein Download um die 10 oder 20 GB könnte passen.

Gibt es einen Preload? Das war in den letzten Seasons sehr unregelmäßig. Rechnet aktuell nicht mit einem Preload.

CoD MW3 & Warzone: Season 1 – Warzone

Was ist das für eine Map? Warzone bekommt mit Season 1 eine neue Map spendiert. Es handelt sich dabei aber nicht um eine wirklich neue Map, denn die kennen alle, die den Zombie-Modus in MW3 gezockt haben. Urzikstan soll eine große Map mit 11 großen POI sein, in denen ihr euch austoben und Gegner suchen und vernichten könnt.

Die Map soll jedoch nicht nur zu Fuß begehbar sein. Fahrzeuge, Ziplines und sogar ein Zug werden euch dabei unterstützen, die Map zu durchqueren – ganz ohne Zombies versteht sich.

Mit welchen Änderungen ist zu rechnen? Warzone besitzt in Sachen Bewegung noch die veraltete Mechanik aus MW2. Das soll sich mit Season 1 ändern, denn die Entwickler arbeiten daran, das implementierte Slide-Cancelling, die Tac-Stance und mehr aus MW3 in Warzone hinzuzufügen.

Zudem soll das CoD-HQ besser ausgestaltet werden, damit ihr einfacher zwischen den einzelnen Modi springen könnt.

CoD MW3 & Warzone: Modern Warfare 3

Was bringt Season 1? Bislang hält MW3 nur drei neue Maps bereit und einen kommenden Modus, der in der Community sehr geschätzt wurde. Mit folgenden könnt ihr rechnen:

Meat (6vs6-Map) / Season-Start

Greece (6vs6-Map) / Season-Start

Rio (6vs6-Map) / Season-Reloaded

Training Facility (2vs2) / Season-Start Map für den Modus „Feuergefecht“



Was ist mit neuen Waffen? Bislang hat Activision noch kein Wort über neue Waffen verloren. Es könnte jedoch sein, dass die Entwickler in den kommenden Tagen mehr dazu veröffentlichen. Sollte das passieren, aktualisieren wir unsere Übersicht.

Wo bleibt der Battle Pass? Auch der Battle Pass ist noch nicht bekannt und sollte in den kommenden Tagen präsentiert werden.

CoD MW3: Zombies (MWZ)

Was gibt es Neues in Zombies? Auch der Zombies-Modus von MW3 bekommt einige Neuerungen spendiert. Darunter ein neues Ereignis, eine neue Wunderwaffe und neue Blaupausen.

Friend Zone, jeder ist euer Freund!

Ein neues Ereignis für das Endgame: Spieler werden auf der Map irgendwann auf Portale stoßen, die sie betreten können, um zeitlich begrenzte Challenges zu erledigen. Diese Portale sind eine Aktivität im Endgame, wenn ihr die saisonale Mission erledigt habt.

Ein neues Ereignis für das Endgame: Spieler werden auf der Map irgendwann auf Portale stoßen, die sie betreten können, um zeitlich begrenzte Challenges zu erledigen. Diese Portale sind eine Aktivität im Endgame, wenn ihr die saisonale Mission erledigt habt.

Eine neue Wunderwaffe: Mit Season 1 können Spieler zudem eine neue Wunderwaffe ergattern – die Friend Zone. Mit dieser Waffe könnt ihr jeden Gegner zu eurem Verbündeten machen und ihn für euch kämpfen lassen.

Neue Baupläne: Eine neue Kategorie von Bauplänen kann in MWZ verdient werden, die euch auf die Probe stellen wird.

Mit Season 1 können Spieler zudem eine neue Wunderwaffe ergattern – die Friend Zone. Mit dieser Waffe könnt ihr jeden Gegner zu eurem Verbündeten machen und ihn für euch kämpfen lassen. Neue Baupläne: Eine neue Kategorie von Bauplänen kann in MWZ verdient werden, die euch auf die Probe stellen wird.

Das waren alle bisher bekannten Infos zur Season 1 von CoD MW3 und Warzone. Sobald der Trailer online geht oder weitere Infos bekannt werden, ergänzen wir die in dem Artikel. Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr über die Ankündigungen denkt.

