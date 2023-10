CoD Warzone stellt die neue Map Urzikistan vor, bringt außerdem 2 Fan-Favorites zurück

Call of Duty Warzone erhält mit „Urzikistan“ eine neue Map, die Verdansk-Vibes vermittelt. Außerdem kehren 2024 zwei beliebte Resurgence-Karten zurück.

Was ist das für eine neue Map? Warzone erhält nach dem Release von Modern Warfare 3 eine neue Map namens Urzikistan, die im Rahmen von Season 1 im Dezember 2023 veröffentlicht wird.

Urzikistan soll eine Metropole in Westasien sein, die an das Schwarze Meer angrenzt und stilistisch an eine russische Großstadt erinnert. Zudem besitzt die Map 11 verschiedene Distrikte und POIs (Points of Interest):

Bei Urzikistan handelt es sich außerdem um eine Stadt-Map, die sich vor allem durch eine Vielzahl von Gebäuden, Straßen und einigen Wasserwegen auszeichnet.

Was sagen die Spieler zur neuen Map? In den sozialen Netzwerken sprechen einige CoD-Fans bereits davon, Urzikistan vermittle ein Verdansk-Gefühl.

Verdansk war die erste Map, mit der Warzone 2020 gestartet ist und kam bei den Spielern äußerst gut an. Dennoch wurde die Karte mit der Zeit aus dem Warzone-Mappool entfernt und durch Caldera ersetzt.

Generell scheint Urzikistan einen soliden ersten Eindruck bei den Spielern zu hinterlassen:

„Ich liebe das Verdansk-Gefühl mit den klassischen CoD-Karten, die hier und da verstreut sind. Dieses Spiel könnte das Franchise tatsächlich retten (via YouTube).“

„Sieht gut aus! Die POIs sind viel dichter bebaut als alle bisherigen Warzone-Karten (via Reddit).“

„Sieht viel kleiner aus als Al Mazrah? Was meiner Meinung nach ein Pluspunkt ist (via Reddit).“

„Sieht gut aus… besser als Caldera/ Almaz, hat Verdansk-Vibes (via Reddit).“

„Endlich eine große Karte, die keine Wüste ist! Ich kann es kaum erwarten, sie zu spielen! Sie sieht aus, als hätte sie eine Menge Vertikalität (via YouTube)!“

Ob Urzikistan wirklich an Verdansk erinnert, seht ihr im Map-Overview-Trailer:

Fan-Favorite Maps kehren 2024 zu Warzone zurück

Welche Maps kehren zurück? Zur Freude einiger Warzone-Fans gab Activision bekannt, dass die Maps Rebirth Island und Fortune’s Keep 2024 für den Wiederbelebungs-Modus (Resurgence) zu Warzone zurückkehren werden.

Rebirth Island soll Anfang 2024 zurückkehren

Fortune’s Keep kommt „später“ in 2024

Rebirth Island und Fortune’s Keep sind beides eher kleine Maps, in denen die Kampfdistanz geringer und das Tempo höher ist als auf den großen Karten. Neben Vondel und Ashika Island wächst der Resurgence-Mappool demnach im Verlauf des kommenden Jahres auf vier Karten an.

Wie reagieren die Spieler auf die Rückkehr der Karten? Zwar gibt es vereinzelte Spieler, die das „Recyclen“ alter Karten kritisieren (via Reddit), doch viele Spieler zeigen sich erfreut über die Rückkehr der Maps.

Ein Post, der das Comeback von Rebirth Island und Fortune’s Keep auf Reddit teilte, sammelte innerhalb eines Tages über 600 Upvotes (Stand 06. Oktober). Besonders Resurgence-Spieler scheinen sich auf die Karten zu freuen:

„Ehrlich gesagt, wird die Resurgence-Rotation der Wahnsinn sein. Zusammen mit Ashika und Vondel werden 4 Karten verfügbar sein. Eine gute Zeit, um ein Resurgence-Spieler zu sein (via Reddit).“

„Das ist fantastisch. Fortune’s Keep war Hammer (via Reddit).“

„Sie hören auf ihre Spielerbasis (via Reddit).“

„Rebirth Island ist die beste News, die ich gehört habe (via Reddit)!“

Insgesamt muss man allerdings sagen, dass die Stimmung in der CoD-Community weiterhin gespalten ist. Manche mögen das Verdansk-Gefühl der neuen Karte und die Rückkehr der Resurgence-Maps, andere üben scharfe Kritik.

Bereits vor dem „CoD Next“-Event am 05. Oktober und dem Start der Open Beta gab es vereinzelt Profis und Streamer, die von einer erfolgreichen Rückkehr der beliebten Shooter-Reihe sprachen:

CoD MW3: Streamer und Profis glauben an ein erfolgreiches Comeback der Shooter-Reihe, freuen sich auf den Release