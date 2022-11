CoD Warzone 2: Sturmgewehr M13B im DMZ-Modus freischalten – So bekommt ihr sie

Wenn ihr in den Online-Runden von Call of Duty: Warzone 2 ein gutes Waffen-Arsenal zusammenstellen wollt, haben wir für euch einen Tipp, wie ihr kostenlos an das Sturmgewehr M13B kommen könnt. Wir ihr das genau anstellt und worauf ihr achten solltet, haben wir für euch in einem kleinen Guide-Video zusammengestellt.

