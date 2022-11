CoD Warzone 2: Ihr könnt in 15 Minuten 3 neue Waffen freispielen – Sogar für CoD MW2

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Findet ihr während eurer Loot-Tour dann noch einen „großen Rucksack“, könnt ihr bis zu 3 Waffen in einem Durchlauf freischalten. Das ist in unter 15 Minuten möglich – mit etwas Glück kann es sogar deutlich schneller gehen.

Wie kann ich Waffen im DMZ-Modus freispielen? In der DMZ dreht sich alles um Loot – ihr setzt euch eine Mission, verfolgt euren Weg, lasst euch von spannenden Orten ablenken und verlasst die Karte dann per Heli.

Viele CoD-Fans wissen noch nicht so recht, was sie davon halten sollen. Allerdings gibt es ein paar gute Gründe, den Modus mal zu starten.

Viele Spieler wissen noch nicht so recht, was sie von dem neuen DMZ-Modus in Call of Duty: Warzone 2 halten sollen. Falls ihr einen Grund braucht, um mal reinzuschauen: Ihr könnt ganz leicht Waffen freispielen, die ihr sonst nur über Waffenlevel bekommen würdet – auch für Modern Warfare 2.

