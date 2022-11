MeinMMO behält für euch die Meta von Call of Duty: Warzone 2 im Blick und liefert euch die besten Waffen für eure Loadouts mit Setups auf Deutsch und Englisch. Die Liste wird von uns regelmäßig aktualisiert, sobald es zu Balance-Änderungen mit Updates kommt.

Um euch die besten Waffen von Call of Duty: Warzone 2 zu liefern, checken wir regelmäßig Analysen von Warzone-Experten, schauen auf die Trends in der Community und würzen das ganze mit einer Prise eigener Erfahrung.

Unser Fokus liegt dabei auf eine einfache Spielbarkeit – müssen wir uns etwa zwischen hohem Schaden und leichter Kontrolle entscheiden, ziehen wir immer bessere Kontrolle vor. Wir listen euch jedoch die Meta-Waffe mit dem höheren Schaden als Alternative.

Der Artikel ist dabei in 3 Teile aufgeteilt:

Artikel-Veröffentlichung: Warzone 2 ist erst wenige Tage auf dem Markt, Spieler und Experten sind weiterhin auf der Suche nach den besten Waffen, es gibt aber schon sehr eindeutige Tendenzen.

So gelten DMRs kurz nach dem Release als stark – das EBR-14 sammelt viele Fans, erinnert manche sogar an die DMR-Meta der ersten Warzone, als das DMR 14 das Battle Royale im Schwitzkasten hatte.

Zudem greifen auch ungewohnt viele Spieler zu einem LMG. Die Waffen sind zwar etwas träge, aber bieten zum Teil ein sehr sicheres Schussgefühl mit ordentlich Schaden und riesigen Magazinen.

Beachtet: Nach den ersten Analysen sind echte „Laser“ in Warzone 2 nicht mehr an der Tagesordnung. Nehmen wir etwa die M4, die in unserer ersten Version der Liste das beste Sturmgewehr darstellt. Selbst mit allen Aufsätze habt ihr noch einen spürbaren Rückstoß, der nach einigen Schüssen sogar stärker wird.

Waffen mit kaum spürbaren Rückstoß wie in Warzone 1 – Grau 5.56 oder Kilo 141 – gibt es aktuell nicht.

Über den Autor Maik Schneider: Maik randaliert seit dem Release-Tag von Warzone 1 durch das Battle Royale und hat fast 1.500 Matches absolviert. Er betreut hauptsächlich Call of Duty auf MeinMMO, verpasst kein Update, übersetzt die Patch Notes und behält die Waffen im Blick.

Was ist Meta in Warzone 2? Beste Waffen für das Battle Royale

Gibt es aktuell eine Über-Waffe in Warzone 2? Nein, kurz nach Release gibt es keine Waffe, die man spielen „muss“. Das Balancing sieht aktuell ganz gut aus.

Liste der besten Waffen in Warzone

Auf die übrigen Waffenklassen verzichten wir vorerst, behalten aber die Meta-Trends im Blick. Sollten etwa Schrotflinten ihr Platz finden, fügen wir die Klasse der Liste hinzu.

Die komplette Liste gilt übrigens auch für den DMZ-Modus von Warzone 2:

Welche sind die besten Warzone-Waffen? Es gibt immer mal wieder Ausreißer in manchen Waffenklassen. Aber generell gelten Sturmgewehre als die besten Waffen in Warzone, zusammen mit einer mobilen Maschinenpistole.

Gute Reichweite gepaart mit ordentlichem Schaden, dazu ist die Mobilität meist in Ordnung und im Nahkampf seid ihr nicht komplett aufgeschmissen.

Sturmgewehre sollen jedoch Ziele auf mittlerer und hoher Reichweite ins Visier nehmen und im Nahkampf maximal „aushelfen“. Als Zweitwaffe eignet sich deshalb eine Maschinenpistole. Mit der kleinen MP in der Hand rennt ihr schneller, seid zügig im Visier und verursacht mehr Schaden im Nahkampf.

Ist euch Mobilität nicht ganz so wichtig, ersetzt ein LMG auch gern mal das Sturmgewehr. Die trägen Monster kommen mit Unmengen Munition im Magazin und bieten zum Teil ebenfalls eine sehr gute Kontrolle.

Beliebt ist zudem die tödliche Mischung aus Sniper/DMR zusammen mit einer MP. Allerdings landet ihr bei voller Rüstung keine One-Shot-Headshots mehr in Warzone 2 – welche Rolle Sniper-Waffen in der Meta einnehmen, muss sich noch zeigen.

CoD Warzone 2: Das beste Sturmgewehr – M4

CoD Warzone 2: M4 Setup

Mündung: Harbinger D20

Lauf: Tempus Hightower 20″

Visier: Schlager 3,4x

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Magazin: 60-Schuss-Magazin

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone 2: M4 Setup

Muzzle: Harbinger D20

Barrel: Hightower 20″ Barrel

Optic: Schlager 3.4x

Underbarrel: FTAC Ripper 56

Magazine: 60 Round Mag

Was macht diese Waffenklasse aus? Sturmgewehr sind die Allrounder der Warzone. Am besten geeignet für mittlere und hohe Distanzen, lassen euch aber auch nicht im Nahkampf im Stich – wenn es mal sein muss. Wichtig ist, dass ihr eure Treffer gut setzen könnt und ein sicheres Schussgefühl habt.

Was macht die Waffe so stark? Die M4 bietet euch aktuell die beste Mischung aus Kontrolle und Schaden. Sie ist kein Laser, wie ihr es womöglich aus der ersten Warzone gewohnt seid, aber aktuell eines der Sturmgewehre mit der besten Kontrolle. Versucht es auf Entfernung mit Feuerstößen.

Kommt ihr mit etwas mehr Rückstoß zurecht und wollt besseren Schaden, gelten die TAQ-56 und die Lachmann 556 ebenfalls als Top-Optionen – die TAQ hat dabei ein wenig die Nase vorn.

Alternativen TAQ-56 – Mehr Rückstoß, aber mehr Schaden Lachmann 556 – Ebenfalls eine stabile Option



CoD Warzone 2: Die beste Maschinenpistole – Lachmann MP

CoD Warzone 2: Lachmann MP Setup

Mündung: XTEN RR-40

Laser: 1MW Schnellfeuer-Laser

Unterlauf: FSS Sharkfin 90

Magazin: 50-Schuss-Trommel

Griff: Lachmann TCG-10

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone 2: Lachmann MP Setup

Muzzle: XTEN RR-40

Laser: 1MW Quick Fire Laser

Underbarrel: FSS Sharkfin 90

Magazine: 50 Round Drum

Rear Grip: Lachmann TCG-10

Was macht diese Waffenklasse aus? Maschinenpistolen sind die Nahkampf-Spezialisten, verlieren auf Entfernung schnell an Schaden, sind aber auf kurzen Distanzen dafür absolut tödlich. Dazu bieten sie starke Mobilitätswerte – wechselt also auf die kleinen Waffen, wenn ihr schnell von A nach B wollt.

Was macht die Waffe so stark? Die Lachmann MP bringt ordentlich Schaden auf eure Feinde und lässt sich sehr einfach kontrollieren. Der MP5-Verschnitt trifft auch auf mittlerer Entfernung locker eure Ziele und gehört zu den Waffen in Warzone 2, die sich am einfachsten spielen.

Kurz nach dem Release sind die Optionen auf dem MP-Markt aber vielfältig. Wollt ihr mehr Schaden oder etwas anderes versuchen, nutzt auch unsere Alternativen.

Alternativen Fennec Vaznev 9k BSP-P



CoD Warzone 2: Das beste LMG – RPK

CoD Warzone 2: RPK Setup

Mündung: TY-LR8

Visier: Schlager 3,4x

Unterlauf: VX Pineapple

Munition: 7,62 Hochgeschwindigkeit

Griff: Demo-X2-Griff

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone 2: RPK Setup

Muzzle: TY-LRB

Optic: Schlager 3.4x

Underbarrel: VX Pineapple

Ammunition: 7.62 High Velocity

Rear Grip: Demo-X2 Grip

Was macht diese Waffenklasse aus? LMGs sind träge, langsam, laden ewig nach. Aber diese Nachteile werden entsprechend ausgeglichen. Leichte Maschinengewehre haben riesige Magazine, liefern oft ein sicheres Schussgefühl und einige Modelle stehen beim Schaden ganz vorn.

Was macht die Waffe so stark? Die RPK gehörte schon vor dem Warzone-Release zu den Meta-Anwärtern und macht ihren Job. Durch das große Standard-Magazin mit 75 Schuss spart ihr einen Aufsatz und könnt die Hochgeschwindigkeits-Munition einpacken und starke Treffer auf große Entfernungen landen.

Habt ihr keine Angst vor Rückstoß, versucht auch das LAHS MG. Die verteilt brutalen Schaden, ist aber eher was für leidenschaftliche Schwitzer.

Alternativen LAHS MG



CoD Warzone 2: Das beste DMR – EBR-14

CoD Warzone 2: EBR-14 Setup

Mündung: ZLR Talon 5

Lauf: 22″ Boremaster-Lauf

Visier: FTAC Charlie7

Schaft: FTAC Valor-Schaft

Magazin: 20-Schuss-Magazin

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone 2: EBR-14 Setup

Muzzle: ZLR Talon 5

Barrel: 22″ Boremaster Barrel

Optic: FTAC Charlie7

Stock: FTAC Valor Stock

Magazine: 20 Round Mag

Was macht diese Waffenklasse aus? Warzone 2 bietet zwei unterschiedliche Arten von DMRs. Waffen wie die SP-R 208 oder die Lockwood bringen eine geringe Feuerrate und verhalten sich eher wie Sniper. Das EBR-14 oder die TAQ-M verhalten sich eher wie Kampfgewehre mit höherer Feuerrate.

Letztlich bringen euch beide Arten hohen Schaden und gute Kontrolle für die Reichweite.

Was macht die Waffe so stark? Das EBR-14 bietet eine hohe Feuerrate im Einzelschuss-Modus, viel Stabilität und starken Schaden. Es gibt einige Experten, die nach Release sagen, die Waffe ist absolute Meta – aber aufgrund ihrer Einzelschuss-Eigenschaft nicht bei jedem beliebt.

Alternativen Aktuell keine Empfehlungen – schaut euch eher bei den Snipern um, wenn ihr was mit Reichweite sucht



CoD Warzone 2: Das beste Sniper – LA-B 330

CoD Warzone 2: LA-B 330 Setup

Mündung: FTAC Dreadnought

Lauf: Kannelierter 23,5″ R-67

Laser: Corio LAZ-44 V3

Schaft: ZLR T70-Polster-Verlängerung

Munition: .300 Hochgeschwindigkeit

Aufsätze auf Englisch

CoD Warzone 2: LA-B 330 Setup

Muzzle: FTAC Dreadnought

Barrel: 23.5″ Fluted R-67

Laser: Corio LAZ-44 V3

Stock: ZLR T70 Pad Extension

Ammunition: .300 High Velocitiy

Was macht diese Waffenklasse aus? Sniper oder auch Scharfschützengewehre liefern euch den höchsten Schaden im Spiel. Ein großes Visier, ein paar Aufsätze für Zielstabilität und schon könnt ihr auf Headshot-Jagd gehen. Aber Vorsicht: Haben Feinde mehr als 2 Panzerplatten angelegt, sind Headshots nicht mehr tödlich.

Was macht die Waffe so stark? Die LA-B 330 hat bereits ein starkes Standard-Visier, das spart euch einen Aufsatz. Zudem geht die Waffe mit dem Setup überraschend schnell ins Visier – sehr ungewöhnlich für eine Sniper und hervorragend für den nächsten Camping-Ausflug auf den Dächern Al Mazrahs.

Alternativen MCPR-300 – Hat ebenfalls schon ein starkes Standard-Visier



Wir behalten Balance-Änderungen im Blick und aktualisieren unsere Liste regelmäßig. Zudem liefern wir immer auch einen kurzen Überblick zu den aktuellen Änderungen der Meta. Schaut regelmäßig vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Habt ihr selbst Waffen-Empfehlungen oder wollt mit uns über die Liste diskutieren, seid ihr in den Kommentaren willkommen. Zeigt uns auch eure Waffen-Setups, mit denen ihr aktuell den meisten Spaß und/oder Erfolg habt.