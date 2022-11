CoD Warzone 2: Sprachchat funktioniert nicht – So könnt ihr ihn fixen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Näherungs-Chat funktioniert nicht: Der Näherungs-Chat ist ein Thema für sich. Die Einstellung findet ihr ebenfalls in den Sprach-Chat-Einstellungen und sie kann dort aktiviert und deaktiviert werden. Das Problem jedoch ist, dass das System allem Anschein nach vorwiegend bei den amerikanischen Spielern gut läuft. In unseren Tests hat dieser nur schlecht oder gar nicht funktioniert, obwohl die Einstellung dahinter aktiviert war.

Das System in Modern Warfare 2 und Warzone 2 wählt automatisch ein angeschlossenes Gerät aus. Es kann jedoch sein, dass trotz automatisiertem System kein aktives Gerät aktiviert wird. Geht dazu in die von uns oben genannten Einstellungen und wählt eure Geräte manuell aus. So könnt ihr sicher sein, dass euer Headset und Mikro auch ausgewählt ist.

Sprach-Chat funktioniert nicht – So geht der Fix: Zuerst einmal müsst ihr feststellen, ob euer Head-Set oder Mikrofon überhaupt angeschlossen ist. Wenn ihr das sichergestellt habt und ihr immer noch nicht gehört werdet oder hören könnt, liegt der Fehler in den Einstellungen.

In Call of Duty: Warzone 2 ist der Sprachchat ein wichtiges Element für die Kommunikation unter den Soldaten. Wenn dieser jedoch den Geist aufgibt, muss schnell ein Fix ran. Wir zeigen euch, wie ihr das Problem lösen könnt.

