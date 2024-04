CoD MW3 & Warzone: So schaltet ihr die FJX Horus frei

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

An den schon vorhandenen Waffen wurden mit Season 3 Anpassungen vorgenommen. Unter anderem wurden störende visuelle Effekte beim Abfeuern von MW2-Waffen verringert, um sie den MW3-Standards anzugleichen. Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zum Update, dem Content und den Patch Notes in einer Übersicht .

Was ist das für eine Waffe? Die Maschinenpistole FJX Horus ist laut Entwickler (via CoD-Blog ) eine kompakte MP, deren Nahkampfschaden und Mobilität zu den besten der Klasse gehören. Die Waffe besitzt eine starke Feuerrate, eine gute Rückstoßkontrolle und erstklassige Mobilität.

Am 3. April 2024 startete Season 3 in CoD: MW3 und brachte neue Maps, Events und Challenges in den Shooter. Außerdem könnt ihr drei neue Waffen freischalten – eine Maschinenpistole, ein Scharfschützengewehr und eine Nahkampfwaffe. Ein Sturmgewehr kommt im Laufe der Season dazu.

Mit Season 3 kamen neue Waffen in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone hinzu. Wie ihr die Maschinenpistole „ FJX Horus “ freischaltet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to