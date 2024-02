CoD MW3: Meta-Loadout für die BP50 – Setup mit Aufsätzen

In Call of Duty: Modern Warfare 3 kam die BP50 in Season 2 ins Spiel und aktuell gehört das Sturmgewehr zu den besten Waffen. Wir zeigen euch ein starkes Setup mit Aufsätzen und eine gute Alternative dazu.

Das Sturmgewehr „BP50“ kam mit Season 2 in CoD: MW3 und sicherte sich schon kurz danach einen Platz unter den Meta-Builds für den Multiplayer. Die BP50 erinnert an die F2000 aus Call of Duty: Modern Warfare 2 aus 2009 und soll laut Dexerto eine Nachbildung von ihr sein.

Damit ihr wisst, auf welche Aufsätze ihr hinarbeiten könnt, haben wir für euch ein starkes Setup für die BP50 rausgesucht und nachgebaut. Laut wzstats.gg hat das Sturmgewehr aktuell die höchste Auswahlrate und belegt dort Platz 1 der Meta-Waffen.

Call of Duty Modern Warfare 3 Season 2 Multiplayer-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Diese Aufsätze braucht ihr für das Meta-Loadout der BP50

Die BP50 ist ein Sturmgewehr mit optimaler Mobilität. Die Waffe bietet zudem eine außergewöhnliche Präzision auf mittlere bis große Distanz sowie eine hohe Feuerrate. Mit den richtigen Aufsätzen wird sie noch stärker.

Mündung: Shadowstrike Schalldämpfer

Lauf: Schwerer Lore-9-Lauf

Schaft: Moat-40-Polster

Munition: 5,56 Nato Hohe Körnung

Griff: TRST-IV-Griffband

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Shadowstrike Suppressor

Barrel: Lore-9 Heavy Barrel

Stock: Moat-40-Stock

Ammunition: 5,56 Nato High Grain Rounds

Rear Grip: TRST-IV Grip Tape

Was macht das Setup stark? Das Setup gilt laut wzstats.gg als Meta-Build für MW3. Die Präzision wird durch den Shadowstrike Schalldämpfer leicht erhöht, außerdem werden eure Schüsse nicht vom Radar erkannt. Der Schwere Lore-9-Lauf erhöht die Geschossgeschwindigkeit und die Reichweite und eignet sich gut für intensive Feuergefechte. Der Schaft „Moat-40-Polster“ steigert die Rückstoßkontrolle und die Mobilität.

Die Kugeln der „5,56 Nato Hohe Körnung“-Munition sind über größere Entfernungen durchschlagskräftiger, senken allerdings eure Rückstoßkontrolle. Das TRST-IV-Griffband erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen sowie die Rückstoßkontrolle.

BP50-Setup für Präzision auf mittlere bis größere Distanzen. BP50-Setup für Präzision auf mittlere bis größere Distanzen. BP50-Setup für Präzision auf mittlere bis größere Distanzen.

Alternatives BP50-Loadout für höhere Rückstoßkontrolle

Eine gute Alternative, die eine bessere Rückstoßkontrolle bietet, ist folgende:

Mündung: Schalldämpfer (Colossus)

Unterlauf: Vertikaler Kimura Ryn-03-Griff

Laser: VLK LZR 7MW

Magazin: 45-Schuss-Magazin

Visier: MK. 3 Reflektor

Aufsätze auf Englisch Muzzle: Colossus Suppressor

Underbarrel: Kimura Seraphic Vertical Grip

Laser: VLK LZR 7MW

Magazine: 45 Round Mag

Optic: MK. 3 Reflector

Was macht das Setup so stark? Das Setup gehört für dualshockers zu den besten Loadouts für die BP50 im Multiplayer. Durch die Mündung wird die Rückstoßkontrolle enorm verbessert, ebenso durch den Unterlauf, der zusätzlich die Präzision erhöht. Der Laser erhöht eure Zielgeschwindigkeit und Stabilität beim Zielen – allerdings ist er beim Zielen in Rot sichtbar.

Mit einem 45-Schuss-Magazin könnt ihr mehr Gegner wegmähen, bevor ihr nachladen müsst. Das größere Magazin ist für den Build aber nicht notwendig. Das Visier ist auch optional, allerdings bietet das MK. 3 Reflektor ein klares Zielbild mit wenig Verdeckungen.

BP50-Setup für wenig Rückstoß und eine solide Präzision. BP50-Setup für wenig Rückstoß und eine solide Präzision. BP50-Setup für wenig Rückstoß und eine solide Präzision.

Wie schalte ich die Waffe frei? Ihr könnt das BP50-Sturmgewehr in Sektor B7 des Battle Passes freischalten. Was ihr dafür genau machen müsst, haben wir euch hier aufgelistet.

Wie schalte ich die Aufsätze frei? Ihr spielt einzelne Aufsätze bereits auf frühen Leveln der BP50 frei, so z.B. den „Moat-40-Polster“-Schaft auf Level 2. Den „Schwerer Lore-9-Lauf“ könnt ihr dagegen erst auf Waffenlevel 13 und den „TRST-IV-Griffband“-Griff erst auf Waffenlevel 18 ausrüsten.

Somit empfehlen wir, Waffen-XP-Token zu aktivieren und ein paar Runden Multiplayer oder andere Modi in CoD: MW3 zu spielen. Damit solltet ihr die Waffe in 1–2 Stunden auf das maximale Level 20 bringen können. Tipps zum schnellen Leveln von Waffen findet ihr hier.