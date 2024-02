CoD MW3: Season 2 – Alles zu Roadmap, Start und Inhalte

Call of Duty: Warzone ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es erschien ursprüng...

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Mit dem Launch von Season 2 wird die Map Fortune’s Keep zu CoD Warzone zurückkehren und Einzug in den Resurgence-Modus erhalten.

