CoD MW3 & Warzone: Season 3 Reloaded – Alle Infos in 4 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone starten am 1. Mai in Season 3 Reloaded. Hier bekommt ihr alle Infos zum Midseason-Update und den Inhalten in einer Übersicht.

Am 1. Mai kommt das Reloaded-Update für Season 3 in CoD: MW3 und Warzone und bringt eine neue Waffe, zwei neue Multiplayer-Maps, neue Modi, neuen Content für den Zombiemodus und für Warzone. Außerdem kommen neue wöchentliche Challenges und Events ins Spiel.

Welche Inhalte ihr genau erwarten könnt und wann das Update zur Verfügung steht, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

CoD MW3: Season 3 Reloaded – Update & Download

Wann kommt das Update? Das Update startet am 1. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf allen Plattformen.

Wie groß wird das Update? Bislang ist noch nicht abzusehen, wie groß das Update ausfallen wird.

Was steckt im Update? In dem Update für MW3 stecken eine neue Waffe, zwei neue 6v6-Maps für den Multiplayer, zwei neuen Multiplayer-Modi, neue Events, neue wöchentlichen Challenges, neuer Content für Warzone und den Zombiemodus. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

neue Waffe: BAL-27 (Sturmgewehr) freizuschalten über einen neuen Sektor im Battle Pass



zwei neue Modi für den Multiplayer Minefield Escort



zwei neue Maps „Grime“ (6v6) „Checkpoint“ (6v6)



zwei Events

neue wöchentliche Herausforderungen

Content für Warzone

Content für den Zombiemodus

Mit Season 3 Reloaded kommt die BAL-27 in CoD: MW3.

CoD MW3: Season 3 Reloaded – Content

Was kommt für CoD MW3? Zwei neue Multiplayer-Modi, zwei neue Maps, neue wöchentliche Herausforderungen und Events sind geplant:

zwei neue Modi für den Multiplayer: „Minefield“ ist ein neuer Modus, der eine explosive Dynamik in den Multiplayer bringt. Zwar sind die Regeln dieselben, wie in den einzelnen Modi, die gespielt werden, allerdings lassen eliminierte Operator eine Annäherungsmine fallen. Die Mine kann nicht aufgesammelt werden und ist somit tödlich. In „Escort“ begleiten die Teams abwechselnd ein Fahrzeug durch die Umgebung, mit dem Ziel, drei Punkte auf der Map zu hacken. Das Fahrzeug bewegt sich nur vorwärts, wenn ein angreifender Operator in der Nähe ist, und kehrt um, wenn sich ein verteidigender Operator nähert.



zwei neue Maps für den Multiplayer: „Grime“ ist eine neue mittelgroße Multiplayer-Map (6v6) in einer verlassenen Ecke Londons. In dem Hafenviertel von Grime kämpft ihr in einem mit Graffiti übersäten Zentrum und nutzt trübe Gewässer und enge Gassen, um euch einen Vorteil gegen eure Feinde zu verschaffen. „Checkpoint“ werden viele bereits von Rebirth Island kennen. Die 6v6-Version ist eine modifizierte Version der Map, bei der die oberen Gänge und der Kontrollturm abgeriegelt sind, um den Kampf auf den Boden zu verlegen.



“Grime” ist eine mittelgroße 6v6-Map. “Checkpoint” kennen manche bereits von Rebirth Island.

zwei Events: In dem „Vortex“-Event könnt ihr 12 Belohnungen freischalten, indem ihr XP sammelt. Das Event läuft seit dem 24. April. Zusätzlich gibt es eine Vortex-Playlist mit Map-Varianten von Rust, Scrapyard, Quarry, Skidrow und Terminal, die ein mystisches Sci-Fi-Design haben. Am 8. Mai startet im Anschluss das In-Game-Event „Call of Duty Endowment (C.O.D.E.)“ zum Military Appreciation Month.



neue wöchentliche Herausforderungen: In Season 3 Reloaded kommen neue wöchentliche Challenges in CoD: MW3 dazu, mit denen ihr weitere Aftermarket-Teile für verschiedene Waffen freischalten könnt.



Alle Aftermarket-Teile, die im Laufe von Season 3 dazukommen, haben wir euch hier aufgelistet:

CoD Warzone & Zombiemodus: Season 3 Reloaded – Content

Was kommt für Warzone? In Rebirth Island erwartet euch zu dem Midseason-Update eine Veränderung der Wetterverhältnisse, was mit den zunehmenden Luftangriffen zusammenhängt. Zusätzlich kommen weitere Items, Events und Features in den Modus:

Bei dem „Heavy Armor“-Event könnt ihr eine zusätzliche Rüstungsplatte anlegen und eure Trefferpunkte werden von 150 auf 200 erhöht. Das erfordert, dass ihr eure Taktik entsprechend anpasst, da somit auch die Time-to-Kill erhöht wird.

Die neue „Utility Box“ ist eine Kombination aus Muni- und Plattenkiste und kann als Boden-Loot gefunden und in der Kaufstation erworben werden.

In der „Weapon Trade Station“ tauscht ihr eure Waffen gegen eine Waffe geringerer Seltenheit und erhaltet zusätzlichen Loot. Dazu gehören Munition, Geld und Ausrüstung, wie in etwa Feldaufrüstungen, Killstreaks und Gasmasken.

„Foresight“ ist ein neuer Killstreak, mit dem zukünftige Gaskreise im Spiel sichtbar werden.

Auch die Bunker in Warzone erhalten in Season 3 Reloaded ein Update und halten Belohnungen für neugierige Teams bereit, die sie erkunden.

Was kommt für den Zombiemodus? Für den Zombiemodus kommt eine weitere Story-Mission, in der ihr eine Rettungsaktion durchführt. Dazu wird es drei neue Schemata geben, die ihr für zukünftige Einsätze erwerben könnt. Und es zieht ein neuer Warlord ein – Rainmaker.

Ihr findet den neuen Warlord in seiner Festung auf der Insel Rahaa in Urzikstan, wo er von einer Armee unterstützt wird, die er nur zu gerne für die Vernichtung der Operation Deadbolt einsetzt. Macht euch auf harte Kämpfe und Fallen gefasst.

Das war die komplette Übersicht der Season 3 Reloaded von Call of Duty: Modern Warfare 3. Lasst uns im Kommentar gerne wissen, was ihr von den neuen Inhalten haltet.

Ob sich das neue Sturmgewehr „BAL-27“ einen Platz auf den Meta-Listen sichern wird, werden wir nach dem Update zu Season 3 Reloaded erfahren. Welche Sturmgewehre aktuell die beste Wahl für den Multiplayer sind, zeigen wir euch hier: CoD MW3: Die 3 besten Sturmgewehre mit Setup – Meta in Season 3