Streamerin teilt wild gegen sexistische Männer aus – Twitch bannt sie

Twitch hat die Streamerin Kaceytron gebannt. Die war in den letzten Tagen in einige Kontroversen verwickelt. Unter anderem hat sie dem Streamer Asmongold vorgeworfen, indirekt für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. Und sie hat dem Gaming-Entwickler Mark Kern gesagt, der solle verschwinden. Aus ihrer Sicht wird Twitch von sexistischen Männern dominiert. Als Frau, gerade als eine, die sagt, was sie denkt, habe sie es schwer.

