Twitch: Asmongold, König der Nerds, hat eine neue Freundin und seine Fans beäugen sie kritisch

Seit einigen Tagen hat der führende Twitch-Streamer Asmongold (WoW, Palworld) eine neue Frau in seinem Leben und seinem legendären Gamer-Zimmer: die Streamerin Kaise. Das passt einigen Fans, die ihr Leben offenbar durch den Streamer leben, so gar nicht: Die sei nur mit ihm zusammen, weil er so berühmt ist, heißt es jetzt.

Was ist das mit Asmongold und Frauen?

Der Streamer Asmongold ist, obwohl er Millionär und irre erfolgreich ist, der prototypische MMORPG-Nerd und spielt auch mit diesen Klischees: Sein Zimmer ist vollgemüllt, er ernährt sich von Fast-Food, die Körperhygiene ist fraglich.

Er macht sich auch immer wieder über dieses Image lustig: Frauen seien nichts für ihn, die erwarteten ja, dass er täglich dusche und stellen andere völlig unmögliche Forderungen. Am ehesten hält er es noch mit Emiru aus, Mitglied seiner Gruppe OTK und die fleischgewordene Verkörperung des Sarkasmus.

Das letzte Mal, dass Asmongold eine öffentliche Beziehung führte, wurde die Frau, eine Beauty-Streamerin namens Pink Sparkles, argwöhnisch von seinen Fans beäugt. Die denken nämlich: Asmongold darf keine Freundin haben, denn dann ist er ja nicht mehr so wie sie selbst. Sie können sich mit wem, der eine Freundin hat, einfach nicht identifizieren.

Eine Kanadierin, die Mandarin und Kantonesisch spricht, taucht plötzlich im Zimmer auf

Das ist Kaise: Die neue Frau, die plötzlich im legendären Gaming-Zimmer von Asmongod auftauchte, ist Kaise eine kanadische Twitch-Streamerin, die Englisch, Mandarin und Kantonesisch spricht.

Eigentlich ist sie aus Vancouver, aber jetzt zu Besuch in Austin, Texas, da wo Asmongold sein Hauptquartier aufgeschlagen hat.

Streamerin will das Königreich der Schaben zerschlagen

Das waren die ersten Auftritte von Kaise: Dass Kaise plötzlich bei Asmongold zu wohnen scheint, wurde nicht weiter kommentiert, aber die Fans hatten dann schon Fragen, vor allem wie es im legendär zugemüllten Zimmer so riecht. Kaise sagte:

„Das Haus riecht nicht, aber es ist trotzdem eklig. Aber ich kann das in Ordnung bringen. Ich werde das in Ordnung bringen, wir machen das zusammen, wir können das zusammen. Sorgt euch nicht. Ich bin die letzte Hoffnung im Reich der Schaben. Nein, in Wirklichkeit werde ich das Königreich der Schaben vernichten. Ich werde alle Schaben zerstören.“

Weil Kaise Mandarin spricht, kann sie Asmongold auch darüber aufklären, wie er so in China gesehen wird. Das sollte sie für den Streamer in Erfahrung bringen und “echte Kommentare von echten Chinesen lesen.”

Sie fragte ihn dann leicht pikiert. „Hast du wirklich gesagt, China ist ein Gefängnis und Taiwan ein eigenes Land?“

„Lass mich raten: Sie finden das nicht so gut?“, fragte Asmongold.

Nee, mögen sie so gar nicht.

Was halten die Fans von dieser Beziehung? Die Fans, von denen viele ein gerade schon beängstigendes parasoziales Verhältnis zu Asmongold aufgebaut haben, praktisch dessen Leben mitleben, finden Kaise suspekt. Die habe sicher Onlyfans, ihr gehe es nur ums Geld und den Ruhm, den die Beziehung von Asmongold ihr bringt. Den date sie doch nur, um ihre Reichweite zu erhöhen.

Als “Golddigger” wird sie grade bezeichnet, sei also nur mit einem Mann zusammen, um davon finanziell zu profitierten.

Als Beleg für diese Theorie nimmt man, dass die Frau in die Kamera starre und gar nicht verliebt auf den alten Rotbart starrte.

Ob da die Ferndiagnose so passt, ist aber fraglich. Denn auch wenn es gern den Eindruck macht, Asmongold ist durchaus selbst-reflektiert und weiß schon, was er macht.

Von seiner letzten Freundin, Pink Sparkles, spricht er bis heute freundschaftlich und zärtlich. Die Beziehung scheiterte damals, weil er in der Provinz bleiben wollte und sie es in die ganz große Stadt zog. Das Bild, das er in den Fans vermittelt und das die mitleben, ist letztlich eben nur das, ein Bild. Asmongold mag zwar ein Nerd sein, der 60 Stunden die Woche WoW spielt, er ist aber auch ein Business-Mann und leitet mit seiner Marke im Prinzip ein Medien-Unternehmen.

