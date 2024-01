Twitch-Streamer erklärt, wieso Palworld so ein Hit ist: Ist für normale Leute gemacht, nicht für irre Blogger

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freaks in den sozialen Netzwerken, die sich durch etwas beleidigt fühlen, was ein Videospiel-Charakter sagt , gehörten eingewiesen. Die sollte man sich nicht als Zielgruppe suchen. Die einzige Industrie, die diese Leute als Zielgruppe erfassen sollte, seien die Hersteller von Zwangsjacken.

Viele westliche Spiele würden sich aber an Leute richten, die sich ständig von allem angegriffen fühlen und dann in den sozialen Netzwerken über etwas jammern.

So sagten die japanischen Entwickler in einem Interview, sie hätten das Spiel auf „Amerikaner“ ausgerichtet und deshalb Waffen eingebaut (weil Amerikaner gerne schießen). Einen genderneutralen Charakter-Editor habe man eingebaut, weil Amerikaner gerne „sehr hässliche“ Charaktere erstellen.

Der Streamer redet sich in einem Twitch-Stream in Rage, dessen Ausschnitt als Clip kursiert.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Der führende Twitch-Streamer Asmongold ist dem neuen Survival-Spiel Palworld (Steam, Xbox) verfallen und er hat auch eine Theorie, warum das so ist. Das Spiel aus Japan richte sich nicht an die westliche Kultur, sondern an „normale Leute“. Denen seien alle Kontroversen egal, über die sich Gaming-Journalisten und Blogger so aufregen, die wollen nur ein gutes Spiel.

