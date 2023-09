„Danach habe ich deinstalliert“ – Spieler von Starfield ist komplett gebrochen, weil sich ein NPC über ihn lustig machte

NPCs sorgen in Spielen oftmals für eigenartige und lustige Situationen. In Starfield hat ein Spieler einen NPC gebeten, einen Witz zu erzählen – allerdings kam die Antwort gar nicht gut bei dem Spieler an.

Auf Reddit berichtet der Nutzer Jaxenquest am 7. September von einem Erlebnis, das er in Starfield hatte. In einem Dialog mit dem Expeditionsroboter Vasco fragt er den NPC, ob er einen Witz kennt. Mit der Antwort hat Jaxenquest sicherlich nicht gerechnet.

Zwar gibt es in Starfield keinen Skill für „bessere Witze erzählen“, aber für andere Situationen:

„Ich war mental am Boden zerstört“

Das war die Antwort von Vasco: In dem Dialog mit dem Roboter gibt es die Auswahl „Kennst du irgendwelche Witze über Menschen?“ Jaxenquest wählt die Option aus und Vasco antwortet ihm mit: „Ich schaue gerade einen an.“

Der Beitrag auf Reddit trägt den Titel „Ich musste das Spiel nach diesem Vorfall deinstallieren.“ Dort schreibt Jaxenquest außerdem: „Ich war mental am Boden zerstört. Völlig inakzeptabel (via Reddit)“.

Ob er das Spiel wirklich deinstalliert hat, oder das als Scherz geschrieben hat, können wir natürlich nicht sagen. Er ist auf jeden Fall nicht der einzige, der sich derartige Sprüche von den NPCs in Starfield anhören musste.

In den Kommentaren unter dem Beitrag, der aktuell über 4.500 Upvotes verzeichnet, schreiben zahlreiche Nutzer von ihren Erfahrungen in dem Spiel.

Der Roboter Vasco ist nicht nur für witzige Sprüche zu haben, er kann sogar eine Vielzahl von Spielernamen aussprechen:

Unbeholfen bis sarkastisch – die NPCs in Starfield

So reagiert die Community auf den Witz: Ein Nutzer schreibt in den Kommentaren auf Reddit, dass er von einem NPC in Starfield wegen seines Gewichts verspottet wurde. Er habe seinen Charakter „etwas kräftiger“ gestaltet.

Ein anderer Nutzer schreibt, er spielt Starfield als Ronin. Ronin ist einer der Hintergründe, die ihr in Starfield für euren Charakter wählen könnt. Ein NPC drückte dem Spieler den Kommentar: „Du benutzt Schwerter? Du weißt schon, dass es jetzt Waffen gibt, oder?“

Vasco wurde laut eigener Aussage nicht mit einem Sinn für Humor ausgestattet, vorher gehörte der Roboter übrigens zu Barrett, der auch ein Begleiter in Starfield ist.

Die Begleiter haben nicht nur witzige Sprüche auf Lager, sie lenken manchmal auch ein wenig ungeschickt ab, wenn sie umworben werden. So reagierte Barrett auf einen Flirt-Versuch mit: „Ähm, okay… lass uns zur Mission zurückkehren (via Reddit).“

Auch die Begleiterin Sarah reagiert mit lustigen und teils fiesen Sprüchen auf die Handlungen der Spieler. Mich fragte sie, ob ich gerne Parcours mache, als ich mit meinem Boostpack durch Neon flog. Und sie weist mich immer wieder mal darauf hin, dass ich einfach zu viel Kleinkram mit mir herumtrage und nicht alles aufheben sollte, was irgendwo herumliegt.

Diese Sprüche von Sarah kennt auch der Spieler, der tausende Kartoffeln in seinem Cockpit in Starfield sammelte und die Community damit beeindruckte:

Starfield: Spieler füllt sein Cockpit mit tausenden Kartoffeln und die Community findet es „wunderschön“

Hattet ihr auch schon witzige Dialoge mit den NPCs in Starfield oder habt sogar mal fiese Sprüche abbekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.