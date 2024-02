Starfield hat auf Steam nur noch mäßige Reviews, jetzt soll ein großer Patch alles besser machen – Klappt das?

Starfield hat ein großes Update mit vielen Verbesserungen erhalten, doch kann der Patch die Stimmung der Spieler verbessern?

Wie war die Stimmung der Starfield-Spieler vor dem Update? Nicht gut. Auf Steam erhielt Starfield im Januar 2024 insgesamt 4.091 Spieler-Rezensionen, wovon allerdings 69 % negativ ausfielen. Damit setzt sich der Trend aus den vorherigen Monaten fort.

Das letzte Mal, dass Starfield mehr positive als negative Reviews erhielt, war am 22. November. Seither geht es stetig bergabwärts. Insgesamt ist Starfield auf Steam jetzt nur noch zu 62 % positiv und ist somit seit dem Release-Monat September um 10 % gefallen.

Die Spieler bemängeln die gleichen Kritikpunkte wie zum Release von Starfield:

ständige Ladebildschirme beim Reisen

leblose Planeten

die Performance des Spiels in den Städten

Alles in allem zeichnet sich das Bild von Spielern ab, die hohe Erwartungen an Starfield hatten und dann vom fertigen Produkt enttäuscht waren.

Patch bringt riesigen Berg Bugfixes und Verbesserungen

Was war das für ein Update? Bethesda hat am 30. Januar das große Update 1.9.51 für Starfield veröffentlicht. Der Patch ist auf Steam über 11 GB groß und brachte zahlreiche Verbesserungen für das SciFi-Rollenspiel.

So wurde beispielsweise ein Problem bei der PC-Version behoben, das beim Wechseln vom Vollbild- in den Fenstermodus zu einem Absturz des Spiels führen konnte. Ebenso nahm sich Bethesda zahlreichen Bugs an, wie fälschlicherweise unsichtbaren Kreaturen auf einigen Planeten und das Auftreten von korrumpierten Speicherständen.

Eines der Highlights des Patches sind wohl die Verbesserungen an der Grafik des Rollenspiels. So wurde unter anderem die Beleuchtung der Spielwelt an insgesamt 73 Orten sowie die Reflexionen auf Wasseroberflächen verbessert.

Die vollständigen Patch Notes zum Update 1.9.51 findet ihr auf der offiziellen Website der Entwickler unter bethesda.net.

Der neue Patch kann kritische Spieler nicht überzeugen

Wie bewerten die Spieler das Update? Nicht wirklich gut. Auf X.com (ehemals Twitter) ist die Stimmung zwar einigermaßen positiv und Spieler freuen sich über die Mühe der Entwickler, doch manche Fans fordern auch neue Features und weitere Verbesserungen.

Auf Reddit sieht es ähnlich aus – aber noch negativer. Viele Spieler fragen einfach nur „Wurde auch Bug x behoben?“ (via Reddit), andere äußern weiterhin Kritik und fassen den Entschluss, dass sie das Update nicht zum Zurückkehren bewegt:

No-Internet-4630 via Reddit: „Es kommt mir so vor, als würde ich schon seit Wochen gegen Glitches ankämpfen und nicht weiterkommen. Das jüngste Update, das gestern erschienen ist, hat genau 0 der Probleme behoben, die ich erlebt habe. […] Es ist auch ziemlich traurig, denn ich habe dieses Spiel sehr gerne gespielt und wünschte, ich könnte es weiter spielen. Aber es ist jetzt einfach mehr frustrierend als spaßig.“

thefluffyburrito via Reddit: „Ich denke, es gibt im Moment einfach zu viele Probleme mit dem Spiel, als dass ich es jemals auf die gleiche Art und Weise wie Skyrim wieder spielen möchte. Selbst wenn das Spiel völlig fehlerfrei wäre, könnte ich stundenlang über eine Reihe von Problemen reden, die es in anderen Bethesda-Titeln entweder nicht gibt oder die in diesem Spiel stark übertrieben sind.“

Metalocachick via Reddit: „Ich denke einfach, dass das Spiel grundlegend fehlerhaft ist. Ich habe versucht, es zu genießen, das habe ich wirklich, denn Bethesda ist einer der Gründe, warum ich heute Videospiele liebe… Aber nachdem ich die letzten Monate damit verbracht habe, herauszufinden, warum ich null bis gar kein Verlangen verspüre, dieses Spiel noch einmal zu spielen, glaube ich, dass es daran liegt, dass die Designentscheidungen einfach schlecht sind.“

Kann das Update die Stimmung der Spieler verbessern? Jein. Trotz all der Kritik gibt es jeden Tag im Subreddit von Starfield positive Posts zu dem Spiel. Es existieren also durchaus noch Spieler, die das Spiel weiterhin spielen und es mögen. Einige berichten sogar davon, 700 bis 800 Stunden in Starfield zu haben. Unter den Spielern gibt also 2 Lager:

In negativen Threads sammeln sich hauptsächlich Spieler, die ihre Kritik posten wollen.

In positiven oder neutralen Threads sind größtenteils Spieler, die Starfield weiterhin mögen.

Die positiv gestimmten Spieler äußern sich also nicht wirklich aktiv in den Posts, in denen Kritik gesammelt wird.

Wer Starfield ohnehin mag, den freuen die Bugfixes. Wer dem Spiel kritisch gegenübersteht, dem reicht das nicht aus. Wirklich gebessert hat das Update die Stimmung also nicht – außer bei den Spielern, die ohnehin eher positiv gestimmt waren. Wichtiger wird in dieser Hinsicht wahrscheinlich der Release der ersten Erweiterung „Shattered Space“.

Erst Ende Dezember hat Bethesda aber die großen Pläne angekündigt, die sie 2024 für das Rollenspiel haben: Starfield enthüllt große Pläne für 2024, spricht über neue Gameplay-Optionen, Mod-Support und die erste Erweiterung