Die 5 besten Schiffe in Starfield – Was sie können und wie ihr sie bekommt

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Wie ihr genau ihr die Razorleaf findet, lest ihr auf MeinMMO: So findet ihr die Mantis Quest, löst das Rätsel und schnappt euch ein seltenes Schiff

So baut ihr eure Schiffe in Starfield – Alle Systeme, Sub-Systeme und Anpassungen

Was zeichnet das Schiff aus? Die Narwal ist das vielleicht beste vorgefertigte Schiff im Spiel und kann in allen Werten überzeugen – das darf man bei dem Preis aber auch erwarten.

Das Schiff ist eines der wichtigsten Elemente in Starfield. Ihr nutzt es nicht nur, um zwischen den Planeten hin und her zu reisen. Ihr müsst mit ihm rasante Kämpfe im Weltraum bestreiten, tonnenweise Fracht zum nächsten Händler transportieren und – ganz wichtig – damit vor euren Freunden angeben.

