Starfield: So kapert und verkauft ihr fremde Schiffe, statt sie zu zerstören

Je nachdem, zu welcher Klasse sich das Schiff dazugesellt, fällt der Verkaufspreis höher oder niedriger aus. Es könnte sich also lohnen Schiffe der Klasse B oder C zu suchen, kapern und zu verkaufen.

Steuert jetzt das Schiff in einem beliebigen Raumhafen an und sprecht mit dem ortsansässigen Schiffswartungstechniker. Bei ihm müsst ihr jetzt das Schiff registrieren lassen. Dazu zahlt ihr eine kleine Pauschale und könnt das Schiff ab jetzt euer Eigen nennen.

Habt ihr eins entdeckt, sprintet ihr sofort in das Schiff hinein und ignoriert die Feinde. Es könnte nämlich sein, dass der Pilot an Bord Angst bekommt und sofort abdüst, wenn dieser euch vor dem Schiff kämpfen sieht.

Was muss ich tun? Um Schiffe auf Planeten zu klauen, müsst ihr zuerst eins finden. Landet dazu auf einem beliebigen Planeten und sucht in der freien Fläche nach landenden Schiffen.

In Starfield könnt ihr auf euren Reisen quer durchs Weltall auf fremde Schiffe stoßen, die euch freundlich oder feindlich gesinnt sind. Solltet ihr sie kapern wollen, müsst ihr einiges beachten. Wir zeigen euch alles, was ihr wissen müsst, um ein fremdes Schiff zu verkaufen.

Insert

You are going to send email to