Starfield: 4 ehrliche Wege, um schnell, viel Geld zu verdienen

In Starfield ist nichts kostenlos. Ob ihr nun bei einem Händler vorbeischaut, Upgrades durchführt oder eurem Gesicht ein Lifting verpasst – für alles braucht ihr Geld, sogenannte Credits. Wir zeigen euch 4 Optionen, wie ihr schnell und leicht Geld verdienen könnt.

Was sind Credits? In Starfield gibt es eine offizielle Währung – Credits. Mit diesem Zahlungsmittel könnt ihr bei verschiedenen Shops und Händlern einkaufen gehen. Zu Beginn eurer Reise startet ihr als armer Raumfahrer und müsst euch selbst ein Vermögen erarbeiten. Viele greifen dann lieber zu Exploits oder Cheats, um sofort mit einer Menge Schotter starten zu können.

Falls ihr euch jedoch mit ehrlicher Arbeit ein Vermögen erwirtschaften wollt, zeigen wir euch nun 4 Wege, wie ihr das anstellen könnt.

So verdient dir schnell Geld in Starfield

1. Eine Plutonium-Farm bauen

Was muss ich tun? Der YouTuber „The Starfield Merchant“ weist auf eine praktische Methode hin, wie ihr schnell an über 154,000 Credits pro Stunde herankommen könnt und das ist die Errichtung einer Plutonium-Farm auf dem Mond „Porrima IV-d“ im Porrima-System.

The Starfield Merchant zeigt euch in seinem Video, was ihr genau tun und bauen müsst:

Vorerst solltet ihr jedoch im Volii-System auf Volii-Alpha die Stadt „Neon“ besuchen. Auf dieser findet ihr einen Laden, der viele nützliche Materialien für euren Basenbau verkauft. Kauft diese, baut eure Farm und verkauft dann eurer Plutonium an denselben Händler.

2. Schiffe klauen und verkaufen

Was muss ich tun? Während ihr auf Reisen quer durch das düstere Weltall seid, könnte es sein, dass Piraten oder andere feindliche Fraktionen euch angreifen. In diesem Falle könnt ihr die Triebwerke der feindlichen Raumschiffe deaktivieren, an das Schiff andocken, die restliche Crew vernichten und das Schiff euer Eigen nennen.

Nun könnt ihr an einem Raumhafen landen und eurer Schiff registrieren lassen. Danach sucht ihr einen Schiffstechniker auf und könnt bei ihm eines euer ehrlich verdienten Schiffe verkaufen.

Für eure Reisen solltet ihr jedoch auch ein starkes Schiff besitzen. Wir zeigen euch, wo ihr eins zu Beginn finden könnt:

3. Schmuggelware verticken

Was muss ich tun? Ihr habt komische Items mit einem gelben Symbol gefunden? Dann habt ihr Glück, denn bei eurem Fund handelt es sich um kostbare Schmuggelware. Diese Items könnt ihr zufällig auf euren Reisen an verschiedenen Orten in Starfield finden. So kostbar sie auch sein mögen, verboten sind sie trotzdem und können von vielen Behörden verschiedener System beschlagnahmt werden.

Damit euch das nicht passiert, haben wir euch in unserem Guide erklärt, wie ihr Schmuggelware ohne Probleme verkaufen könnt.

Solltet ihr also an Schmuggelware rankommen, verkauft diese unbedingt an den nächstbesten Händler, der daran interessiert ist. Ihr werdet merken, wie kostbar sie sind.

4. Erledigt Missionen für Fraktionen

Was muss ich tun? Habt ihr einen Ort erreicht, indem bestimmte Fraktionen dominanter in Erscheinung treten, könnt ihr von ihnen Missionen annehmen und erledigen. Je nachdem wie groß der Aufwand dieser Missionen ist, bekommt ihr mal mehr oder mal weniger Credits spendiert. So oder so lohnen sich diese Missionen, da ihr sie nebenbei auf euren Reisen erledigen könnt.

So verdient ihr euch unehrlich Credits: Während Xbox-Spieler sich Exploits widmen müssen, um an viele Credits auf einmal ranzukommen, haben es die PC-Spieler leichter. Konsolenbefehle sind hier das Stichwort, denn jeder, der mit seinem PC Starfield unsicher macht, kann mit einem simplen Befehl, sich eine beliebige Anzahl an Credits gönnen.

Drückt dafür die Taste (~). Jetzt wird euer Spiel pausiert und ein Fenster öffnet sich. Ihr werdet gewarnt, dass die Benutzung von Cheats das Erringen von Erfolgen deaktiviert. Drückt die Warnung weg und gebt folgenden Code ein:

player.additem 0000000f [#] In der [#]-Klammer gebt ihr eure gewünschte Menge an Credits ein



Bestätigt euren Befehl und habt Spaß mit eurer riesigen Summe an Credits.

Welche Wege habt ihr gefunden, um schnell an Credits zu kommen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und tauscht euch gerne mit andere Lesern aus.

