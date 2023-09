Starfield: Aussehen ändern – So poliert ihr nachträglich eure Erscheinung auf

Solltet ihr wenige Credits besitzen und dennoch eurer Aussehen ändern wollen, speichert vor dem Eingriff ab, um Fehler vorzubeugen. So könnt ihr euch Zeit lassen und mit eurem Aussehen experimentieren. Falls es schiefgehen sollte, habt ihr immer noch euren Spielstand mit die 500 Credits in der Tasche, auf die ihr dann wieder zurückgreifen könnt.

Einen Shop findet ihr in New Atlantis, der Stadt im Alpha-Centauri-System . Begebt euch dafür zum Geschäftsdistrikt. Dort angekommen lauft ihr den Weg links am großen Brunnen vorbei und sucht nach dem Eingang des Enhance!-Studios.

In Starfield ist euer Aussehen nicht endgültig. Gefällt euch eure Nase, Statur oder sogar die Frisur nicht, lässt sich diese ganz einfach in verschiedenen Systemen nachträglich anpassen. Wir zeigen euch, wie ihr euer Aussehen ändern könnt.

Insert

You are going to send email to