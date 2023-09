Starfield: Schmuggelware verkaufen – So werdet ihr illegale Items los

In Starfield könnt ihr Schmuggelware zufällig im Laufe eurer Reise finden. Obwohl diese kostbaren Koffer einen Haufen Credits abwerfen, ist es schwerer sie loszuwerden. Wir zeigen euch eine sichere Variante, wie ihr eure Schmuggelware verkaufen könnt.

Was ist Schmuggelware? In Starfield könnt ihr fast überall in Basen, Planeten und fremden Raumschiffen zufällig Schmuggelware finden. Es handelt sich hierbei um gut versteckte, farbige Koffer, die „verbotene“ Items beherbergen und sehr wertvoll sind. Ihr könnt diese Koffer für viele Credits bei einigen Händlern verkaufen.

Schmuggelware erkennt ihr an dem gelben Symbol mit dem Pfeil (via youtube.com)

Ein Problem gibt es dennoch und das sind die Wachen des jeweiligen Systems. Falls vorhanden, scannen sie euer Schiff und Frachtraum nach Schmuggelware. Ertappen sie euch ohne einen passenden Schutz, verhaften sie euch und es drohen Strafen.

Damit ihr euch diesen Strapazen nicht aussetzen müsst, haben wir für euch einen Händler herausgesucht ohne lästige Wachen und Scans.

In unserem Video findet ihr noch 5 nützliche Skills für Starfield, die ihr auswählen solltet:

So verkauft ihr eure Schmuggelware ohne Probleme

Wo kann ich meine Schmuggelware verkaufen? Um eure Schmuggelware zu verkaufen, begebt euch zum Wolf-System, östlich des Sol-Systems.

In diesem System findet ihr eine rote Sonne, zwei Planeten, einen Mond und eine Raumstation. Ihr begebt euch nun in die Nähe des „Chthonia“-Planeten, denn dort schwirrt eine Raumstation in der Umlaufbahn des Himmelskörpers.

Der grün markierte Ort zeigt die Raumstation neben Chthonia (via youtube.com)

Fliegt jetzt zur Raumstation „Der Bau“ heran und dockt an. Angedockt marschiert ihr geradeaus durch und haltet euch links, bis ihr einen Laden mit der Beschriftung „Trade Authority“ seht. Dort könnt ihr eure Ware ohne Probleme für schnelle Credits verscherbeln.

Ihr könnt auch andere Trade Authoritys in Systemen aufsuchen, doch beachtet, dass ihr beim Anflug gescannt werden könntet. In diesem Falle lohnt es sich, Mitglied der Crimson Fleet zu sein. Seid ihr Mitglied, könnt ihr das System Kryx aufsuchen und dort euer Schiff mit Störsendern und sicheren Frachträumen ausstatten.

Beachtet, dass ihr trotz Störsender nur eure Chance erhöht, nicht erwischt zu werden. Speichert deshalb vor dem Anflug eines Systems immer euren Spielstand ab.

Solltet ihr nun viel Schmugglerware besitzen, aber eurer Händler ist pleite, gibt es eine Möglichkeit, seine Credits aufzufüllen.

So bekommt eurer Händler sein Geld zurück: Verkauft ihr zu viel, geht euer Händler pleite und besitzt keine Credits mehr, die er euch im Tausch eurer Waren anbieten kann. Für diesen Fall könnt ihr mit eurem Charakter 24-48 Stunden warten. Setzt euch irgendwo hin oder legt euch in ein Bett und spult die Zeit vor.

Nach dieser Zeit füllen sich beim Händler erneut die Credits auf, die ihr dann im Tausch mit euren Waren bekommen könnt.

Sucht ihr einen Guide, wie ihr mit Digidietrichen einbrechen könnt, haben wir genau das Richtige für euch: Starfield: Digidietriche verwenden und Schlösser knacken