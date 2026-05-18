GTA 6: Chef spricht über Verschiebungen, verrät, ob wir 2026 endlich spielen dürfen

Die Gerüchte rund um den Release von Trailer 3 zu GTA 6 werden immer lauter, doch der Chef verrät jetzt, ob es dabei eine böse Überraschung gibt.

Was ist gerade bei GTA 6 los? Bei den Fans von GTA 6 wird derzeit viel gerätselt, ob heute, am Montag, dem 18. Mai 2026, der neue Trailer von GTA 6 erscheinen wird. Dafür gab es letzte Woche einige Hinweise, denn ein Händler hatte in einer Mail an seine Vertriebspartner diese dazu aufgerufen, ab Montag Kunden dafür zu werben.

Doch über den Termin für Trailer 3 blieb Take-Two-Chef Strauss Zelnick noch vollkommen im Schweigen. Immerhin verriet er, ob wir GTA 6 2026 sicher spielen können oder ob am Ende von Trailer 3 die böse Überraschung auf alle Spieler wartet.

Hier könnt ihr den zweiten Trailer zu GTA 6 sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Keine böse Überraschung

Steht das Datum fest? Laut dem Take-Two-Chef werden wir 2026 definitiv GTA 6 spielen können. Im Interview mit dem renommierten Podcaster David Senra verriet er, dass das Spiel am 19. November 2026 offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Im Interview ging Zelnick auch auf die Spekulationen über die Verzögerungen des Spiels ein. Er verriet, dass der aktuelle Zeitplan etwa 18 Monate hinter den ursprünglichen internen Plänen zurückliegt. Das passt auch zum Release-Datum Ende 2026, denn ursprünglich sollte GTA 6 im Mai 2025 erscheinen.

Zelnick erklärte: „Wir haben den ursprünglichen Zeitplan nicht wesentlich überschritten, aber es ist definitiv etwa anderthalb Jahre Verspätung.“ Egal, wann der dritte Trailer zu GTA 6 erscheint, am Ende sollte also kein neues Datum für eine böse Überraschung sorgen.

Ganz im Gegenteil: Die Fans gehen derzeit davon aus, dass der dritte Trailer den Startschuss für die Vorbestellungen gibt und auch die Werbekampagne rund um das Open-World-Spiel damit richtig startet.

GTA 6 wird 2026 erscheinen, egal wann es mit dem dritten Trailer und der Werbekampagne losgeht. Warum alle den 18. Mai für das Release-Date des Trailers halten, erfahrt ihr in diesem Artikel: GTA 6 Preorder-Leak: Eine E-Mail lässt Spieler hoffen, dass Trailer 3 vor der Tür steht