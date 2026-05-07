Take-Two-Chef macht es wie damals an der Uni, verschob GTA 6, um „Hausaufgaben gut zu machen”

Der CEO von Take-Two berichtet von seiner lobenswerten Einstellung während seiner Zeit an der Uni und erklärt damit, warum GTA 6 verschoben werden musste.

Wieso wurde GTA 6 verschoben? Im Gespräch mit Business Insider berichtet der Take-Two-Chef Strauss Zelnick, dass GTA 6 verschoben wurde, um Crunch-Zeiten zu vermeiden. Um seinen Standpunkt zu unterstützen, vergleicht er den Endspurt der Entwicklung mit seiner Zeit an der Uni.

Damals habe er vor einer Prüfung niemals die Nacht durchmachen müssen, weil er immer brav seine Hausaufgaben gemacht habe. Und daran solle sich Rockstar scheinbar ein Beispiel nehmen.

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Mehr Zeit, um Crunch zu vermeiden

Welche Rolle spielt Crunch für die Entwicklung GTA 6? Mit mehr Zeit für die Hausaufgaben, also die rechtzeitige Arbeit an GTA 6, solle damit die Nachtschicht (Crunch) vor der großen Prüfung, also dem Release, vermieden werden.

Das Thema Crunch-Zeit scheint für Rockstar jedoch keine Nebensache zu sein.

Während einer Anhörung bezüglich des Streits zwischen Rockstar und entlassenen Mitarbeitern musste das Studio gewisse Beweise für eine begründete Entlassung vorweisen. Das Team von „People Make Games” entdeckte in den ausgedruckten Beweisen, die vor Ort zugänglich waren, Unterhaltungen auf Discord, die als „falsches Verhalten” galten.

Darunter befanden sich auch Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern, die sich Sorgen um mögliche Crunch-Zeiten machten. Ob diese Sorgen begründet waren, ist nicht bestätigt oder widerlegt.

Strauss Zelnick sprach neben seiner lobenswerten Einstellung während seiner Unizeit auch über weitere Informationen bezüglich des Releases, der Plattformen und der Werbung um GTA 6: Der Chef von GTA 6 erklärt, warum das Spiel nicht auf dem PC startet