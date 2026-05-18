Dynamax-Registeel in Pokémon GO: Die besten Konter gegen den Boss

Registeel wartet in seiner Dynamax-Form in Pokémon GO auf euch. MeinMMO zeigt euch, wie ihr den Boss am besten besiegt.

Was ist das für ein Monster? Registeel ist ein legendäres Monster, das Teil der legendären Giganten ist. Zu denen gehören unter anderem auch Regice und Regirock, die in der Vergangenheit ebenfalls als Dynamax-Monster in Pokémon GO zur Verfügung standen.

Registeel kommt am Montag, dem 18. Mai 2026 erstmals als Dynamax-Boss und wartet darauf, von euch herausgefordert und besiegt zu werden. Wie ihr das am besten bewerkstelligt, haben wir euch zusammengefasst.

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Tipps und Konter gegen Dynamax-Registeel

Welche Angreifer sind für den Boss geeignet? Registeel besitzt den Typen Stahl. Dadurch hat es eine Schwäche gegenüber Angriffen der Typen Kampf, Feuer und Boden. Um dem Boss den maximalen Schaden zuzufügen, solltet ihr daher auf Angreifer dieser Typen setzen. Dafür eignen sich beispielsweise die folgenden Monster:

Gigadynamax-Liberlo

Gigadynamax-Machomei

Gigadynamax-Glurak

Dynamax-Flampivian

Dynamax-Stalobor

Wulaosu (Fließender Stil)

Welche Verteidiger eignen sich? Neben Angreifern braucht ihr auch starke Verteidiger, um die Angriffe von Registeel einzustecken und euer Dyna-Meter zu füllen. Hierfür sind vor allem die folgenden Pokémon geeignet:

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Dynamax-Latias mit Feuerodem

Dynamax-Registeel mit Zielschuss

Dynamax-Metagross mit Dunkelklaue oder Zornklinge

Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue

Dynamax-Latios mit Feuerodem

Achtet bei euren Verteidigern darauf, dass sie eine schnelle (0,5 Sekunden) Sofort-Attacke besitzen, und verzichtet auf den Einsatz von Lade-Attacken. So füllt ihr euer Dyna-Meter am schnellsten auf.

Registeel besitzt 2 Lade-Attacken. Wenn ihr merkt, dass eure Verteidiger einen Typen-Nachteil besitzen, dann könnt ihr einen neuen Kampf starten und prüfen, ob die neuen Lade-Attacken den Kampf für euch leichter gestalten. Registeel kann auf die folgenden Lade-Attacken zurückgreifen:

Lichtkanone (Stahl)

Fokusstoß (Kampf)

Hyperstrahl (Normal)

Blitzkanone (Elektro)

Welche Heiler sind gut? Übernehmt ihr im Kampf die Rolle des Unterstützers, um euer Team mit Heilung oder Schilden zu versorgen, dann könnt ihr grundsätzlich jedes Monster dafür einsetzen. Aufgrund der großen Anzahl an Lebenspunkten sind jedoch vor allem diese Monster gut für diese Rolle geeignet:

Dynamax-Heitera

Dynamax-Wailord

Gigadynamax-Relaxo

Gigadynamax-Lapras

Dynamax-Aquana

Endynalos

Wie sollte der Kampf ablaufen? Jeweils 4 Trainer können gemeinsam in einer Gruppe am Kampf teilnehmen. Innerhalb dieser Gruppe solltet ihr euch absprechen, wer welche Rolle übernimmt. Solltet ihr darauf verzichten und alle Trainer nehmen ihre stärksten Angreifer mit, dann könnte der Kampf schwieriger werden, als wenn ihr eine ausgewogene Mischung aus Angreifern und Supportern bildet.

Jeder Trainer sollte im Kampf ausschließlich durch den Einsatz von Sofort-Attacken helfen, das Dyna-Meter zu füllen. Ist es gefüllt, dann wechselt ihr auf das Monster entsprechend eurer Rolle. Führt nun die Dynamax-Fähigkeiten aus und wechselt anschließend wieder auf eure Verteidiger zurück. Wiederholt den Vorgang so lange, bis ihr Registeel besiegt habt.

Solltet ihr im Kampf Probleme haben und habt keine Möglichkeit, weitere Trainer zum Kampf hinzuzufügen, dann könnt ihr die Abenteuereffekte von Zamazenta und Zacian nutzen, um die Verteidigung oder den Angriff eurer Monster im Kampf zu erhöhen. Dafür müsst ihr Sternenstaub und Bonbons des jeweiligen Monsters benutzen.

Außerdem könnt ihr das Item Dyna-Pilz benutzen, um euren Schaden für 30 Minuten zu verdoppeln. Das Item ist jedoch sehr selten und regulär nur mit PokéMünzen zu erhalten.

Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr den Boss nach dem Kampf sogar als Shiny erhalten.

Werdet ihr euch dem Boss stellen? Auf welche Monster setzt ihr dafür? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte noch in der nächsten Zeit anstehen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.