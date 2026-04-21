Pokémon GO: Alle Events im Mai 2026 – Termine in der Liste

Auch der Mai bringt wieder allerhand Events zu Pokémon GO. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Wie in jedem Monat bringt auch der Mai wieder verschiedene Events mit ins Spiel. Dazu gehören Events, Raids und auch die Raid-Stunden. Im Mai 2026 finden unter anderem wieder 2 Community Days statt: die reguläre Ausgabe sowie eine Classic-Variante.

Die Übersicht über alle Termine findet ihr in der folgenden Liste. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert. Wenn es bereits weitere Informationen zu einem Event gibt, dann findet ihr sie mit einem Klick auf den entsprechenden Link.

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Alle Events im Mai 2026

Datum Event 2. Mai Raid-Tag mit Crypto-Entei* 9. Mai Community Day mit Ferkuli* 12. – 18. Mai “Spring Marathon” 16. Mai Community Day Classic 23. Mai Mega-Raid-Tag

Alle Raid-Bosse und Raid-Stunden im Mai 2026

Datum Raids Wochenenden im Mai Crypto-5-Sterne-Raids mit Crypto-Cresselia* 6. – 12. Mai 5-Sterne-Raids mit Anego* 6. – 12. Mai Mega-Raids mit Mega-Camerupt* 13. – 19. Mai 5-Sterne-Raids mit Masskito* (Amerika und Grönland),

Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien) und

Voltriant* (Asien-Pazifik) 13. – 19. Mai Mega-Raids mit Mega-Firnontor* 20. – 26. Mai 5-Sterne-Raids mit Kapu-Toro* 20. – 26. Mai Mega-Raids mit Mega-Altaria* 27. Mai – 2. Juni 5-Sterne-Raids mit Kapu-Kime* 27. Mai – 2. Juni Mega-Raids mit Mega-Meditalis*

Welche Monster in Raids in der Zeit vom 13. bis zum 19. Mai 2026 bei euch erscheinen, ist von eurem Wohnort abhängig. In Europa findet ihr in dieser Zeit nur Schabelle in Raids. Ihr könnt jedoch mithilfe von Fern-Raids auch die anderen Monster in Raids herausfordern, solange jemand aus der entsprechenden Region euch zu einem Raid einlädt.

Alle Dynamax-Bosse im Mai 2026

Datum Dynamax-Boss 4. – 10. Mai Waumboll* 11. – 17. Mai Fukano* 18. – 24. Mai Registeel* 25. – 31. Mai Wadribie*

Sobald mehr Informationen zu den Events bekannt sind, werden wir die Liste für euch aktualisieren. Wenn ihr in Pokémon GO danach strebt, der stärkste Trainer mit den absolut besten Monstern zu werden, dann könnte sich ein Blick auf folgende Liste für euch lohnen: die besten Angreifer in Pokémon GO.