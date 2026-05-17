Spieler feiern illegale Party in GTA, kommt der Realität erstaunlich nahe

GTA 5 Online ist ein Paradies für Roleplaying, und nun gibt es sogar Techno-Raves, die im Untergrund stattfinden. Dazu gehören natürlich alle Einzelheiten, die es bei einem solchen Event zu beachten gilt.

Um welche Party geht es? Die Seite Roleplay UK hält ein besonderes Highlight für alle GTA-Spieler mit Lust auf Techno-Musik bereit.

Das Projekt „BOILER ROOM“ wird ingame von Fans organisiert und vom Veranstalter Liam Miller koordiniert. Im Gespräch mit PC Gamer hat er seine Herangehensweise erklärt, wobei schnell klar wird, wie aufwändig das Vorhaben in GTA Online war.

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Eine Party im Untergrund

Was erzählt Miller? Er selbst sei großer Techno-Fan und deshalb wäre es ein großes Anliegen gewesen, ein entsprechendes Event auch in der RP-Szene von GTA Online zu veranstalten.

Zunächst stand die Frage im Raum, wo in Los Santos die Party stattfinden sollte. Am Ende wurde es ein Raum unterhalb des Stripclubs Vanilla Unicorn, also im Verborgenen. Denn wichtig für den Veranstalter war die illegale Seite der Party: Sie sollte im Untergrund stattfinden, abseits der Behörden, und deshalb auch Raum für verbotene Aktivitäten bieten.

Über die Tweedle-App im Spiel verbreitete Miller anschließend kryptische Nachrichten und hängte Plakate auf, um auf die Party aufmerksam zu machen. Alles war sehr geheimnisvoll gestaltet und richtete sich nur an geladene, mächtige Gäste auf dem Server.

Anschließend mussten verschiedene organisatorische Dinge geklärt werden: Essen, Getränke, DJs und Mitarbeiter mussten her. Und sogar eine eigene, digitale Droge wurde extra für das Event entwickelt, was den illegalen Charakter der Veranstaltung zusätzlich unterstreicht.

Im eingerichteten Club konnte dann eine rauschende Party gefeiert werden. Miller dankt allen, die dabei geholfen haben, das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen: „Das Team hat meine Erwartungen weit übertroffen.“

Da die Spieler alle recht begeistert waren, soll es weitere, ähnliche Events in GTA Online geben. Miller möchte dann noch größer denken: „Mit mehr Leuten, das wäre der Hammer – beim ersten Mal hatten wir 96 Leute, was echt super war. Aber wenn es noch voller wäre als vorher, mit Leuten, die tanzen und sich unterhalten, wäre das fantastisch.“

Und auch in GTA 6 könnte ein ähnliches Event stattfinden. Dem Release fiebert Miller bereits entgegen. Ähnlich geht es auch MeinMMO-Redakteurin Caro, auch wenn das Spiel in die großen Fußstapfen seines Vorgängers treten muss: GTA 6 kann einfach nicht die gleiche Erfahrung bieten wie sein Vorgänger, weil ich es nicht mehr heimlich spielen muss